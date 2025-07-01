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Главная Индустрии Песочный сундук — что скрывает самая длинная коса Азовского моря

Песочный сундук — что скрывает самая длинная коса Азовского моря

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 13:31
Уникальная на Азовском море — чем известна Арабатская Стрелка
Арабатская Стрелка. Фото: УНИАН

Одним из самых известных курортов на Азовском море является Арабатская Стрелка на территории Херсонской области и Крыма. Это место — многокилометровый песчаный пляж.

Уникальная и неповторимая — в чем главные особенности Арабатской Стрелки

Арабатская Стрелка — это песчаная коса длиной более ста километров и шириной от 250 метров до 7 километров. Свое название она получила от слова тюркского происхождения "арабат" — "пригород". Еще Арабатскую Стрелку называют Тонкой косой.

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Западная часть Арабатской Стрелки (от Азовского моря) является огромным пляжем, территория которого покрыта мелким ракушечником и песком.

Арабатскую Стрелку называют уникальной не просто так. Например, во всем мире есть лишь несколько источников гидроминерального сырья:

  • Большое Соленое озеро в Соединенных Штатах;
  • Мертвое море в Израиле;
  • залив Кара-Богаз-Гол в Туркмении;
  • озеро Сиваш рядом с Арабатской Стрелкой.

Минералы и термальные воды

Также Арабатская Стрелка известна своими минеральными водами с бальнеологической ценностью из-за своего химического состава и содержания биологически активных веществ, брома, йода, кремниевой кислоты. Эти минеральные воды являются термальными, поэтому их применяют для лечения различных заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Едва ли не самая главная особенность Арабатской Стрелки — это то, что она расположена в экологически чистой зоне. Промышленные объекты далеко от курорта, поэтому воздух здесь насыщен озоном, йодом, фитонцидами.

Ранее мы рассказывали о природных ресурсах Черного моря. В Черноморском бассейне сконцентрировано большое количество металлов и минералов с экологической, эстетической и рекреационно-бальнеологической ценностью. Узнавайте также, почему Азовское море имеет очень малые глубины.

Баста пляж вода Азовское море море термальные воды Арабатская Стрела
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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