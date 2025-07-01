Унікальна на Азовському морі — чим відома Арабатська Стрілка

Арабатська Стрілка. Фото: УНІАН

Одним із найвідоміших курортів на Азовському морі є Арабатська Стрілка на території Херсонської області та Криму. Це місце — багатокілометровий піщаний пляж.

Унікальна й неповторна — у чому головні особливості Арабатської Стрілки

Арабатська Стрілка — це піщана коса довжиною понад сто кілометрів та шириною від 250 метрів до 7 кілометрів. Свою назву вона отримала від слова тюркського походження "арабат" — "передмістя". Ще Арабатську Стрілку називають Тонкою косою.

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Арабатську Стрілку називають унікальною не просто так. Наприклад, у всьому світі є лише кілька джерел гідромінеральної сировини:

Велике Солоне озеро у Сполучених Штатах;

Мертве море в Ізраїлі;

затока Кара-Богаз-Гол у Туркменії;

озеро Сиваш поруч з Арабатською Стрілкою.

Мінерали й термальні води

Також Арабатська Стрілка відома своїми мінеральними водами з бальнеологічною цінністю через свій хімічний склад та вміст біологічно активних речовин, брому, йоду, кремнієвої кислоти. Ці мінеральні води є термальними, тож їх застосовують для лікування різних захворювань нервової системи та опорно-рухового апарату.

Чи не найбільша особливість Арабатської Стрілки — це те, що вона розташована в екологічно чистій зоні. Промислові об'єкти далеко від курорту, тому повітря тут насичене озоном, йодом, фітонцидами.

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