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Головна Індустрії Піщана скарбниця — що приховує найдовша коса на Азовському морі

Піщана скарбниця — що приховує найдовша коса на Азовському морі

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:31
Унікальна на Азовському морі — чим відома Арабатська Стрілка
Арабатська Стрілка. Фото: УНІАН

Одним із найвідоміших курортів на Азовському морі є Арабатська Стрілка на території Херсонської області та Криму. Це місце —  багатокілометровий піщаний пляж.

Унікальна й неповторна — у чому головні особливості Арабатської Стрілки

Арабатська Стрілка — це піщана коса довжиною понад сто кілометрів та шириною від 250 метрів до 7 кілометрів. Свою назву вона отримала від слова тюркського походження "арабат" — "передмістя". Ще Арабатську Стрілку називають Тонкою косою. 

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Західна частина Арабатської Стрілки (від Азовського моря) є величезним пляжем, територія якого вкрита дрібним черепашником та піском.

Арабатську Стрілку називають унікальною не просто так. Наприклад, у всьому світі є лише кілька джерел гідромінеральної сировини:

  • Велике Солоне озеро у Сполучених Штатах;
  • Мертве море в Ізраїлі;
  • затока Кара-Богаз-Гол у Туркменії;
  • озеро Сиваш поруч з Арабатською Стрілкою.

Мінерали й термальні води

Також Арабатська Стрілка відома своїми мінеральними водами з бальнеологічною цінністю через свій хімічний склад та вміст біологічно активних речовин, брому, йоду, кремнієвої кислоти. Ці мінеральні води є термальними, тож їх застосовують для лікування різних захворювань нервової системи та опорно-рухового апарату. 

Чи не найбільша особливість Арабатської Стрілки — це те, що вона розташована в екологічно чистій зоні. Промислові об'єкти далеко від курорту, тому повітря тут насичене озоном, йодом, фітонцидами.

Раніше ми розповідали про природні ресурси Чорного моря. У Чорноморському басейні сконцентрована велика кількість металів і мінералів з екологічною, естетичною та рекреаційно-бальнеологічною цінністю. Дізнавайтесь також, чому Азовське море має дуже малі глибини

Баста пляж вода Азовське море море термальні води Арабатська Стрілка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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