В Европе начнут строить малые атомные электростанции — какая страна станет первой

Реактор BWRX-300. Фото: GE Vernova Hitachi Nuclear Energy

Польская государственная энергетическая компания Orlen объявила, что во Влоцлавеке построят первый в стране малый модульный ядерный реактор. Этот проект также будет первым в своем роде в Европе.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Orlen сообщила, что реактор будет базироваться на модели BWRX-300, конструкции, разработанной в Соединенных Штатах компанией GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Компания назвала эту модель самым современным проектом SMR, доступным сейчас в мире.

"Первая в Европе малая атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше: мы строим энергетику будущего", — заявил в пресс-релизе генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара.

Решение было принято после соглашения между Orlen и Synthos Green Energy. Вместе они создадут совместное предприятие под названием Orlen Synthos Green Energy (OSGE) для управления строительством и эксплуатацией реакторов. Обе фирмы будут владеть равными 50-процентными долями в совместном предприятии.

Польша планирует отказаться от угля

Польша уже давно зависит от угля для производства энергии, но правительство настаивает на переходе к низкоуглеродным альтернативам. По данным Forum Energii, в 2019 году домохозяйства в Польше потребляли около 87 процентов всего угля, используемого в домах по всему Европейскому Союзу.

В 2023 году страна одобрила строительство 24 малых модульных реакторов в шести разных местах. Влоцлавек был одним из мест, выбранных для геологических исследований, наряду с Остроленкой, Прудами Моновскими, Домбровой Гурничей, Новой Гутой и Тарнобжежской специальной экономической зоной.

Министерство климата и окружающей среды выдало принципиальные решения по всем шести локациям в декабре 2023 года. К февралю этого года Генеральный директор Польши по вопросам охраны окружающей среды утвердил объем экологических исследований для Влоцлавека и Остроленки, что позволило Orlen и Synthos Green Energy начать детальные исследования.

Что такое BWRX-300

BWRX-300 — это реактор с водяным охлаждением и естественной циркуляцией мощностью 300 МВт, спроектированный с пассивными системами безопасности. Он базируется на кипящем реакторе ESBWR, который уже сертифицирован Комиссией по ядерному регулированию США. В конструкции также используется ядерное топливо GNF2, которое уже лицензировано.

