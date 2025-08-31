У Європі почнуть будувати малі атомні електростанції — яка країна стане першою

Реактор BWRX-300. Фото: GE Vernova Hitachi Nuclear Energy

Польська державна енергетична компанія Orlen оголосила, що у Влоцлавеку побудують перший у країні малий модульний ядерний реактор. Цей проєкт також буде першим у своєму роді в Європі.

Orlen повідомила, що реактор буде базуватися на моделі BWRX-300, конструкції, розробленій у Сполучених Штатах компанією GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Компанія назвала цю модель найсучаснішим проєктом SMR, доступним наразі у світі.

"Першу в Європі малу атомну електростанцію BWRX-300 буде побудовано в Польщі: ми будуємо енергетику майбутнього", — заявив у пресрелізі генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара.

Рішення ухвалили після угоди між Orlen та Synthos Green Energy. Разом вони створять спільне підприємство під назвою Orlen Synthos Green Energy (OSGE) для управління будівництвом та експлуатацією реакторів. Обидві фірми володітимуть рівними 50-відсотковими частками у спільному підприємстві.

Польща планує відмовитися від вугілля

Польща вже давно залежить від вугілля для виробництва енергії, але уряд наполягає на переході до низьковуглецевих альтернатив. За даними Forum Energii, у 2019 році домогосподарства в Польщі споживали близько 87 відсотків усього вугілля, що використовується в будинках по всьому Європейському Союзу.

У 2023 році країна схвалила будівництво 24 малих модульних реакторів у шести різних місцях. Влоцлавек був одним із місць, обраних для геологічних досліджень, поряд з Остроленкою, Ставами Моновськими, Домбровою Гурничою, Новою Гутою та Тарнобжезькою спеціальною економічною зоною.

Міністерство клімату та довкілля видало принципові рішення щодо всіх шести локацій у грудні 2023 року. До лютого цього року Генеральний директор Польщі з питань охорони довкілля затвердив обсяг екологічних досліджень для Влоцлавека та Остроленки, що дозволило Orlen та Synthos Green Energy розпочати детальні дослідження.

Що таке BWRX-300

BWRX-300 — це реактор з водяним охолодженням та природною циркуляцією потужністю 300 МВт, спроєктований з пасивними системами безпеки. Він базується на киплячому реакторі ESBWR, який вже сертифікований Комісією з ядерного регулювання США. У конструкції також використовується ядерне паливо GNF2, яке вже ліцензоване.

