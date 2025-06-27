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Главная Индустрии Перемирие между Израилем и Ираном — как изменились цены на нефть

Перемирие между Израилем и Ираном — как изменились цены на нефть

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 17:52
Цены на нефть стремительно снижаются — сколько стоит Brent и WTI
Инфраструктура для добычи нефти. Фото: Pexels
Ключові моменти Подробнее о ситуации на нефтяном рынке Какими могут быть цены на нефть О чем еще стоит знать

Нефть на мировом рынке рискует резко подешеветь из-за отсутствия существенных проблем с поставками в условиях конфликта между Израилем и Ираном. Это привело к исчезновению "премии за риск".

Как сообщило агентство Reuters в пятницу, 27 июня фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 35 центов — до 68,08 долларов за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) добавила 40 центов, и сейчас баррель стоит 65,64 доллара.

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Подробнее о ситуации на нефтяном рынке

Как отмечают журналисты, цены на нефтепродукты возвращаются к уровню, который фиксировался до того, как Израиль 13 июня атаковал иранскую военную и ядерную инфраструктуру. Сейчас контракты на нефть Brent и WTI идут к недельному снижению примерно на 12%.

При этом еще в начале недели цены на нефть приближались к пятимесячному максимуму. Скачок был связан со вступлением США в конфликт между Ираном и Израилем. И уже во вторник, 24 июня цены снизились до самого низкого уровня за более чем неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

По состоянию на сейчас, по словам трейдеров и аналитиков, кризис на Ближнем Востоке никак не влияет на поставки нефти.

"При отсутствии угрозы серьезных перебоев с поставками мы продолжаем считать, что рынок нефти имеет фундаментальный избыток, и согласно нашим прогнозам на 2025 год он составит около 2,1 млн баррелей в сутки", — отметили аналитики Macquarie.

Какими могут быть цены на нефть

Прогнозируется, что средняя цена на нефть марки WTI в 2025 году будет держаться на уровне 67 долларов за баррель, а в 2026 году снизится до 60 долларов за баррель.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в мире есть почти сотня различных видов нефти, однако эталонными считаются три стандарта, которые и формируют цены на нефть на глобальном рынке:

  • WTI — добывают в США, в штате Техас;
  • Brent — добывают в Северном море;
  • Dubai Crude — Дубайская нефть.

Стоимость других марок нефти устанавливается с учетом стоимости именно вышеперечисленных сортов, особенно Brent.

Ранее мы рассказывали, что Украина тоже имеет собственные месторождения нефти. Однако запасы "черного золота" значительно меньше, чем у главных игроков нефтяного рынка. Узнавайте также о странах, которые имеют наибольшие запасы нефти.

Иран Израиль нефть цены деньги стоимость
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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