Ціни на нафту стрімко знижуються — скільки коштує Brent і WTI

Інфраструктура для видобутку нафти. Фото: Pexels

Нафта на світовому ринку ризикує різко подешевшати через відсутність суттєвих проблем з поставками в умовах конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Це призвело до зникнення "премії за ризик".

Як повідомило агентство Reuters у п'ятницю, 27 червня ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 35 центів — до 68,08 доларів за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала 40 центів, тож наразі барель коштує 65,64 долара.

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Як зазначають журналісти, ціни на нафтопродукти повертаються на рівень, що фіксувався до того, як Ізраїль 13 червня атакував іранську військову та ядерну інфраструктуру. Наразі контракти на нафту Brent та WTI йдуть до тижневого зниження приблизно на 12%.

При цьому ще на початку тижня ціни на нафту зростали до п’ятимісячного максимуму. Стрибок був пов'язаний зі вступом США у конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Та вже у вівторок, 24 червня ціни знизилися до найнижчого рівня за понад тиждень після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Станом на зараз, за словами трейдерів та аналітиків, криза на Близькому Сході ніяк не впливає на поставки нафти.

"За відсутності загрози серйозних перебоїв із постачанням ми й далі вважаємо, що ринок нафти має фундаментальний надлишок, і згідно з нашими прогнозами на 2025 рік він становитиме близько 2,1 млн барелів на добу", — зауважили аналітики Macquarie.

Якими можуть бути ціни на нафту

Прогнозується, що середня ціна на нафту марки WTI у 2025 році триматиметься на рівні 67 доларів за барель, а у 2026 році знизиться до 60 доларів за барель.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що світі є майже сотня різних видів нафти, однак еталонними вважаються три стандарти, які й формують ціни на нафту на глобальному ринку:

WTI — видобувають у США, у штаті Техас;

Brent — видобувають у Північному морі;

Dubai Crude — Дубайська нафта.

Вартість інших марок нафти встановлюється з урахуванням вартості саме перелічених вище сортів, особливо Brent.

Раніше ми розповідали, що Україна теж має власні родовища нафти. Однак запаси "чорного золота" є значно меншими, ніж у головних гравців нафтового ринку. Дізнавайтесь також про країни, які мають найбільші запаси нафти.