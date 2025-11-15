Ученые превратили мусор в топливо — какую технологию придумали

Самолет в небе. Фото: Unsplash

Самолеты, вертолеты, беспилотники и планеры - эта воздушная техника уже не одно столетие несет серьезную угрозу окружающей среде и способствует изменению климата. Все потому, что авиационное топливо — керосин — это сложная смесь углеводородов. Углерод при горении соединяется с кислородом воздуха, поэтому в атмосферу попадает чрезвычайно вредный углекислый газ.

Но недавно ученым удалось выяснить, что бытовые отходы — можно использовать как топливо для самолетов — это существенно сократит вредные выбросы в атмосферу, говорится в статье Interestingengineering.

Реклама

Читайте также:

Как мусор поможет экологии

Ученые из университета Циньхуа и Гарвардского проекта по энергетике, экономике и окружающей среде, утверждают, что из обычного городского мусора, которого достаточно на улицах городов, можно получить экологическое авиационное топливо (SAF). Оно уменьшит выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла до 90%, если сравнивать с обычным авиационным топливом, которое получают из нефтепродуктов.

"В отличие от дорожного транспорта, в авиации нет быстрого решения для достижения нулевых выбросов. Но превращение обычного мусора в топливо может стать важным шагом к более чистому будущему полетов", — пояснил Цзиньгран Чжан, первый автор исследования и научный сотрудник Гарвардского проекта.

Как ученые предлагают использовать мусор

Отходы в городах — органические остатки, пластик, бумага и металлы, как правило, сжигают на заводах или транспортируют на мусорные полигоны. Новая же технология предусматривает, что мусор превращается в топливо по процессу газификации и синтеза Фишера-Тропша. Это не только уменьшает количество отходов, но и сокращает выбросы парниковых газов.

Ученые подсчитали, что из обычного мусора ежегодно можно получать до 50 миллионов тонн авиационного топлива. А если примешивать к нему "зеленое" водородное топливо, объем может вырасти до 80 миллионов тонн — это почти треть мирового спроса на авиационное топливо.

"Если мы будем превращать городские отходы в низкоуглеродное топливо, которое уже подходит для современных двигателей, это позволит сокращать выбросы уже сегодня", — отметил Чжан.

Авторы исследования отмечают: без сотрудничества между правительствами, производителями топлива, авиакомпаниями и производителями самолетов, этот проект не получит развития. Хотя предложенная ими технология не только сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, но и поможет увеличить объемы производства, снизить стоимость и ускорить переход авиации к нулевым выбросам.

Ранее мы объясняли, что не так с современными электроавтомобилями. Оказывается, они являются еще большей угрозой для окружающей среды, чем автомобили с бензиновыми двигателями. Также мы рассказывали, может ли человечество отказаться от использования угля. В аналитическом центре по энергетике Института Эмбера убеждают, что в мире уже началась энергетическая революция.