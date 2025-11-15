Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Топливо для самолетов будут получать из мусора — как это возможно

Топливо для самолетов будут получать из мусора — как это возможно

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 06:20
обновлено: 22:29
Ученые превратили мусор в топливо — какую технологию придумали
Самолет в небе. Фото: Unsplash

Самолеты, вертолеты, беспилотники и планеры - эта воздушная техника уже не одно столетие несет серьезную угрозу окружающей среде и способствует изменению климата. Все потому, что авиационное топливо — керосин — это сложная смесь углеводородов. Углерод при горении соединяется с кислородом воздуха, поэтому в атмосферу попадает чрезвычайно вредный углекислый газ.

Но недавно ученым удалось выяснить, что бытовые отходы — можно использовать как топливо для самолетов — это существенно сократит вредные выбросы в атмосферу, говорится в статье Interestingengineering.

Реклама
Читайте также:

Как мусор поможет экологии

Ученые из университета Циньхуа и Гарвардского проекта по энергетике, экономике и окружающей среде, утверждают, что из обычного городского мусора, которого достаточно на улицах городов, можно получить экологическое авиационное топливо (SAF). Оно уменьшит выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла до 90%, если сравнивать с обычным авиационным топливом, которое получают из нефтепродуктов.

"В отличие от дорожного транспорта, в авиации нет быстрого решения для достижения нулевых выбросов. Но превращение обычного мусора в топливо может стать важным шагом к более чистому будущему полетов", — пояснил Цзиньгран Чжан, первый автор исследования и научный сотрудник Гарвардского проекта.

Как ученые предлагают использовать мусор

Отходы в городах — органические остатки, пластик, бумага и металлы, как правило, сжигают на заводах или транспортируют на мусорные полигоны. Новая же технология предусматривает, что мусор превращается в топливо по процессу газификации и синтеза Фишера-Тропша. Это не только уменьшает количество отходов, но и сокращает выбросы парниковых газов.

Ученые подсчитали, что из обычного мусора ежегодно можно получать до 50 миллионов тонн авиационного топлива. А если примешивать к нему "зеленое" водородное топливо, объем может вырасти до 80 миллионов тонн — это почти треть мирового спроса на авиационное топливо.

"Если мы будем превращать городские отходы в низкоуглеродное топливо, которое уже подходит для современных двигателей, это позволит сокращать выбросы уже сегодня", — отметил Чжан.

Авторы исследования отмечают: без сотрудничества между правительствами, производителями топлива, авиакомпаниями и производителями самолетов, этот проект не получит развития. Хотя предложенная ими технология не только сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, но и поможет увеличить объемы производства, снизить стоимость и ускорить переход авиации к нулевым выбросам.

Ранее мы объясняли, что не так с современными электроавтомобилями. Оказывается, они являются еще большей угрозой для окружающей среды, чем автомобили с бензиновыми двигателями. Также мы рассказывали, может ли человечество отказаться от использования угля. В аналитическом центре по энергетике Института Эмбера убеждают, что в мире уже началась энергетическая революция.

мусор технологии самолеты топливо авиация
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации