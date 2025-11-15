Відео
Пальне для літаків вироблятимуть зі сміття — як це можливо

Дата публікації: 15 листопада 2025 06:20
Оновлено: 22:29
Вчені перетворили сміття у паливо — яку технологію придумали
Літак у небі. Фото: Unsplash

Літаки, гелікоптери, безпілотники та планери — ця повітряна техніка вже не одне століття несе серйозну загрозу навколишньому середовищу та сприяє зміні клімату. Усе тому, що авіаційне паливо — гас — це складна суміш вуглеводнів. Вуглець під час горіння з'єднується з киснем повітря, тож в атмосферу потрапляє надзвичайно шкідливий вуглекислий газ. 

Та нещодавно науковцям вдалося з’ясувати, що  побутові відходи  — можна використовувати як паливо для літаків — це суттєво скоротить шкідливі викиди в атмосферу, йдеться у статті Interestingengineering.

Читайте також:

Як сміття допоможе екології

Науковці з університету Ціньхуа та Гарвардського проєкту з енергетики, економіки та довкілля, стверджують, що зі звичайного міського сміття, якого вдосталь на вулицях міст, можна отримати екологічне авіаційне паливо (SAF). Воно зменшить викиди парникових газів впродовж життєвого циклу до 90%, якщо порівнювати зі звичайним авіаційним паливом, яке отримують із нафтопродуктів. 

"На відміну від дорожнього транспорту, в авіації немає швидкого рішення для досягнення нульових викидів. Але перетворення звичайного сміття на паливо може стати важливим кроком до чистішого майбутнього польотів", — пояснив Цзіньґран Чжан, перший автор дослідження та науковий співробітник Гарвардського проєкту. 

Як вчені пропонують використовувати сміття

Відходи у містах — органічні рештки, пластик, папір та метали, як правило спалюють на заводах або ж транспортують на сміттєві полігони. Нова ж технологія передбачає, що сміття перетворюється на паливо за процесом газифікації та синтезу Фішера-Тропша. Це не лише зменшує кількість відходів, а й скорочує викиди парникових газів.

Вчені підрахували, що зі звичайного сміття щороку можна отримувати до 50 мільйонів тонн авіаційного палива. А якщо домішувати до нього "зелене" водневе паливо, обсяг може зрости до 80 мільйонів тонн — це майже третина світового попиту на авіаційне паливо.

"Якщо ми перетворюватимемо міські відходи на низьковуглецеве паливо, яке вже підходить для сучасних двигунів, це дозволить скорочувати викиди вже сьогодні", — зазначив Чжан. 

Автори дослідження наголошують: без співпраці між урядами, виробниками палива, авіакомпаніями та виробниками літаків, цей проєкт не отримає розвитку. Хоча запропонована ними технологія не тільки скоротить викиди забруднюючих речовин в атмосферу, а й допоможе збільшити обсяги виробництва, знизити вартість і прискорити перехід авіації до нульових викидів.

Раніше ми пояснювали, що не так із сучасними електроавтомобілями. Виявляється, вони є ще більшою загрозою для довкілля, ніж автівки з бензиновими двигунами. Також ми розповідали, чи може людство відмовитися від використання вугілля. В аналітичному центрі з енергетики Інституту Ембера переконують, що у світі вже розпочалася енергетична революція.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
