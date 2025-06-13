Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Дворцы под землей — как строили самые красивые станции метро

Дворцы под землей — как строили самые красивые станции метро

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 19:10
Самые красивые станции метро — где и как их строили (фото)
Станция метро Arts et Métiers в Париже — одна из самых красивых в мире. Фото: Pexels
Ключові моменти Станция Золотые ворота в Киеве Станция T-Centralen в Стокгольме, Швеция Станция метро Bolhão в Порту Станция метро Università в Неаполе Станция Arts et Métiers (Искусств и ремесел) в Париже

В разных странах мира метрополитен удивляет пассажиров своей красотой и дизайном. Благодаря этому поездка в подземке превращается в интересное и увлекательное путешествие.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых красивых станциях метро в мире.

Реклама
Читайте также:

Станция Arts et Métiers (Искусств и ремесел) в Париже

Эта станция, которую открыли в октябре 1904 года в столице Франции — одна из самых красивых в метро, хотя до 1994 года она мало отличалась от многих других парижских вокзалов, с их типичной белой плиткой. Все изменилось в октябре того же года, когда ее отремонтировали в честь важного события — двухсотлетия Национальной консерватории искусств и ремесел. Тогда для станции создали новые формы в декоративном стиле Ouï-dire (дословный перевод с французского — слухи, — ред).

null
Станция Arts et Métiers приобрела современный вид в 1994 году. Фото: Pexels

В дальнейшем станция метро получила свой финальный стиль — тогда бельгийский художник комиксов Франсуа Шуйтен применил стиль стимпанк, напоминающий научно-фантастические произведения Жюля Верна, для модернизации платформы.

Станция Золотые ворота в Киеве

Эта станция киевского метро известна, наверное, всем украинцам. Композиция подземного зала базируется на сочетании арочно-склепинчатых элементов, опирающихся на круглые колонны со стилизованными византийскими капителями. Своды проходов платформы подчеркнуты кирпичной окантовкой.

null
На станции Золотые ворота есть мозаичные изображения князей Киевской Руси, церквей Киева и орнаментов. Фото: Телеграф

Саму станцию для киевлян и гостей города открыли в 1989 году, то есть еще когда существовал Советский Союз. Поэтому у многих людей, которые попадают на станцию, сразу возникает вопрос: как тогдашняя власть позволила украсить станцию мозаикой с изображениями киевских князей и храмов. Оказывается, что проект Золотых ворот архитекторы Борис и Вадим Жежерины изменили непосредственно перед стартом отделочных работ.

Так, киевскому блогеру Олегу Тоцкому Вадим Жежерин рассказывал, что сначала проектом занимались в Москве, однако их работа не понравилось главному архитектору Киева Николаю Жарикову — они предлагали весьма сдержанный стиль для станции, без привязки к исторической местности. Поэтому он передал работу украинцам.

"Сначала было решено разместить на всех будущих мозаиках исключительно орнаменты, ведь формально идеология в стране не позволяла реализовать проект с изображениями князей и церквей. Чуть позже они решили, что не будут ограничиваться орнаментом, и взялись за разработку эскизов с домонгольскими символами Киева — князьями и соборами. Когда же главный архитектор Киева наведался к Жежерину, чтобы посмотреть на работу над мозаикой, тот показал ему только проекты с орнаментом", — рассказал Тоцкий.

Станция T-Centralen в Стокгольме, Швеция

Различные рейтинги самых красивых станций метро традиционно возглавляет Стокгольм с его подземным искусством. Так, станция T-Centralen, открытая в 1957 году в центре города Стокгольм. Это первая станция метро, которая получила художественное наполнение, но ее еще больше осовременили в 1975 году. Тогда художник Пер Олоф Ультведт нарисовал растительные орнаменты на белом фоне пещерного потолка и на стенах.

null
Стокгольмская станция метро T-Centralen. Фото: Arild

По его замыслу, взгляд на эти узоры заставит пассажиров немножко замедлиться и очистить сознание на этой многолюдной пересадочной станции возле центрального вокзала.

Станция метро Bolhão в Порту

Всю сеть метро в португальском городе спроектировал известный местный архитектор Эдуарду Соту де Моура. От властей он получил довольно сложную задачу: создать единый стиль метро, чтобы он соответствовал как жестким градостроительным нормам, так и эстетике исторического центра.

null
Станция метро Bolhão в Порто Фото: mapy.com

В историческом центре архитектор должен был вписать станции в плотную застройку, поэтому он разработал минималистичные белые фасады, которые одновременно привлекают внимание. А современная отделка сочетается с исторической — фасады станций обложены плиткой, близкой по виду к азулежу, традиционной португальской облицовке.

Станция метро Università в Неаполе

Проект станции метро принадлежит испанскому архитектору Оскару Тускетсу, а также двум художникам: Уильяму Кентриджу и Роберту Уилсону.

null



Необычный дизайн остановки метро Università создает впечатление, что вы находитесь внутри снежной пещеры. Фото: Metropolitana

Оформление выполнено в белых и голубых тонах, а неповторимый и необычный дизайн остановки метро создает впечатление, что вы находитесь внутри снежной пещеры, с потолка которой стекают капли воды.

Ранее мы рассказывали о самом глубоком карьере в Украине, в котором добывают руду. Этот карьер также считается одним из самых глубоких в мире. Узнавайте также о крупнейших нефтяных месторождениях мира.

Киев метро Париж строительство метрополитен станции метро
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации