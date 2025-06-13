Самые красивые станции метро — где и как их строили (фото)

Станция метро Arts et Métiers в Париже — одна из самых красивых в мире. Фото: Pexels

В разных странах мира метрополитен удивляет пассажиров своей красотой и дизайном. Благодаря этому поездка в подземке превращается в интересное и увлекательное путешествие.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых красивых станциях метро в мире.

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Станция Arts et Métiers (Искусств и ремесел) в Париже

Эта станция, которую открыли в октябре 1904 года в столице Франции — одна из самых красивых в метро, хотя до 1994 года она мало отличалась от многих других парижских вокзалов, с их типичной белой плиткой. Все изменилось в октябре того же года, когда ее отремонтировали в честь важного события — двухсотлетия Национальной консерватории искусств и ремесел. Тогда для станции создали новые формы в декоративном стиле Ouï-dire (дословный перевод с французского — слухи, — ред).

Станция Arts et Métiers приобрела современный вид в 1994 году. Фото: Pexels

В дальнейшем станция метро получила свой финальный стиль — тогда бельгийский художник комиксов Франсуа Шуйтен применил стиль стимпанк, напоминающий научно-фантастические произведения Жюля Верна, для модернизации платформы.

Станция Золотые ворота в Киеве

Эта станция киевского метро известна, наверное, всем украинцам. Композиция подземного зала базируется на сочетании арочно-склепинчатых элементов, опирающихся на круглые колонны со стилизованными византийскими капителями. Своды проходов платформы подчеркнуты кирпичной окантовкой.

На станции Золотые ворота есть мозаичные изображения князей Киевской Руси, церквей Киева и орнаментов. Фото: Телеграф

Саму станцию для киевлян и гостей города открыли в 1989 году, то есть еще когда существовал Советский Союз. Поэтому у многих людей, которые попадают на станцию, сразу возникает вопрос: как тогдашняя власть позволила украсить станцию мозаикой с изображениями киевских князей и храмов. Оказывается, что проект Золотых ворот архитекторы Борис и Вадим Жежерины изменили непосредственно перед стартом отделочных работ.

Так, киевскому блогеру Олегу Тоцкому Вадим Жежерин рассказывал, что сначала проектом занимались в Москве, однако их работа не понравилось главному архитектору Киева Николаю Жарикову — они предлагали весьма сдержанный стиль для станции, без привязки к исторической местности. Поэтому он передал работу украинцам.

"Сначала было решено разместить на всех будущих мозаиках исключительно орнаменты, ведь формально идеология в стране не позволяла реализовать проект с изображениями князей и церквей. Чуть позже они решили, что не будут ограничиваться орнаментом, и взялись за разработку эскизов с домонгольскими символами Киева — князьями и соборами. Когда же главный архитектор Киева наведался к Жежерину, чтобы посмотреть на работу над мозаикой, тот показал ему только проекты с орнаментом", — рассказал Тоцкий.

Станция T-Centralen в Стокгольме, Швеция

Различные рейтинги самых красивых станций метро традиционно возглавляет Стокгольм с его подземным искусством. Так, станция T-Centralen, открытая в 1957 году в центре города Стокгольм. Это первая станция метро, которая получила художественное наполнение, но ее еще больше осовременили в 1975 году. Тогда художник Пер Олоф Ультведт нарисовал растительные орнаменты на белом фоне пещерного потолка и на стенах.

Стокгольмская станция метро T-Centralen. Фото: Arild

По его замыслу, взгляд на эти узоры заставит пассажиров немножко замедлиться и очистить сознание на этой многолюдной пересадочной станции возле центрального вокзала.

Станция метро Bolhão в Порту

Всю сеть метро в португальском городе спроектировал известный местный архитектор Эдуарду Соту де Моура. От властей он получил довольно сложную задачу: создать единый стиль метро, чтобы он соответствовал как жестким градостроительным нормам, так и эстетике исторического центра.

Станция метро Bolhão в Порто Фото: mapy.com

В историческом центре архитектор должен был вписать станции в плотную застройку, поэтому он разработал минималистичные белые фасады, которые одновременно привлекают внимание. А современная отделка сочетается с исторической — фасады станций обложены плиткой, близкой по виду к азулежу, традиционной португальской облицовке.

Станция метро Università в Неаполе

Проект станции метро принадлежит испанскому архитектору Оскару Тускетсу, а также двум художникам: Уильяму Кентриджу и Роберту Уилсону.







Необычный дизайн остановки метро Università создает впечатление, что вы находитесь внутри снежной пещеры. Фото: Metropolitana

Оформление выполнено в белых и голубых тонах, а неповторимый и необычный дизайн остановки метро создает впечатление, что вы находитесь внутри снежной пещеры, с потолка которой стекают капли воды.

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