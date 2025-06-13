Найкрасивіші станції метро — де та як їх будували (фото)

Станція метро Arts et Métiers у Парижі — одна із найкрасивіших у світі. Фото: Pexels

У різних країнах світу метрополітен дивує пасажирів своєю красою та дизайном. Завдяки цьому поїздка в підземці перетворюється на цікаву та захоплюючу подорож.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найгарніші станції метро у світі.

Реклама

Читайте також:

Станція Arts et Métiers (Мистецтв та ремесел) у Парижі

Ця станція, яку відкрили у жовтні 1904 року у столиці Франції — одна з найчарівніших у метро, хоча до 1994 вона мало відрізнялася від багатьох інших паризьких вокзалів, з їхньою типовою білою плиткою. Все змінилося у жовтні того ж року, коли її відремонтували на честь важливої ​​події — двохсотліття Національної консерваторії мистецтв і ремесел. Тоді станції надали нові форми завдяки декоративному стилю Ouï-dire (дослівний переклад з французької — чутки, — ред).

Станція Arts et Métiers набула сучасного вигляду у 1994 році. Фото: Pexels

У подальшому станція метро отримала свій фінальний стиль — тоді бельгійський художник коміксів Франсуа Шуйтен застосував стиль стімпанк, що нагадує науково-фантастичні твори Жуля Верна, для модернізації платформи.

Станція Золоті ворота у Києві

Ця станція київського метро відома, напевно, усім українцям. Композиція підземного залу базується на поєднанні арково-склепінчастих елементів, що спираються на круглі колони зі стилізованими візантійськими капітелями. Склепіння проходів платформи підкреслено цегляною окантовкою.

На станції Золоті ворота є мозаїчні зображення князів Київської Русі, церков Києва та орнаментів. Фото: Телеграф

Саму станцію для киян та гостей міста відкрили у 1989 році, тобто ще коли існував Радянський Союз. Тож у багатьох людей, які потрапляють на станцію, одразу виникає питання: як тодішня влада дозволила прикрасити станцію мозаїкою із зображеннями київських князів та храмів. Виявляється, що проєкт Золотих воріт архітектори Борис та Вадим Жежеріни змінили безпосередньо перед стартом оздоблювальних робіт.

Так, київському блогеру Олегу Тоцькому Вадим Жежерін розповідав, що спочатку проєктом займалися у Москві, однак їхня робота не сподобалося головному архітектору Києва Миколі Жарікову — вони пропонували вельми стриманий стиль для станції, без прив’язки до історичної місцевості. Тож він передав роботу українцям.

"Спочатку було вирішено розмістити на всіх майбутніх мозаїках виключно орнаменти, адже формально ідеологія в країні не дозволяла реалізувати проєкт із зображеннями князів та церков. Трохи пізніше вони вирішили, що не обмежуватимуться орнаментом, і взялися за розробку ескізів з домонгольськими символами Києва — князями та соборами. Коли ж головний архітектор Києва навідався до Жежеріна, щоб подивитися на роботу над мозаїкою, той показав йому лише проєкти з орнаментом", — розповів Тоцький.

Станція T-Centralen у Стокгольмі, Швеція

Різноманітні рейтинги найкрасивіших станцій метро традиційно очолює Стокгольм із його підземним мистецтвом. Так, станція T-Centralen, відкрита у 1957 році в центрі міста Стокгольм. Це перша станція метро, яка отримала мистецьке наповнення, але її ще більше осучаснили у 1975 році. Тоді художник Пер Олоф Ультведт намалював рослинні орнаменти на білому тлі печерної стелі й на стінах.

Стокгольмська станція метро T-Centralen. Фото: Arild

За його задумом, погляд на ці візерунки змусить пасажирів трошки уповільнитися та очистити свідомість на цій багатолюдній пересадочній станції біля центрального вокзалу.

Станція метро Bolhão у Порту

Усю мережу метро у португальському місті спроєктував відомий місцевий архітектор Едуарду Соту де Моура. Від влади він отримав доволі складне завдання: створити єдиний стиль метро, щоби він відповідав як жорстким містобудівним нормам, так і естетиці історичного центру.

Станція метро Bolhão у Порто Фото: mapy.com​

В історичному центрі архітектор мав вписати станції у щільну забудову, тому він розробив мінімалістичні білі фасади, які водночас привертають увагу. А сучасне оздоблення поєднується з історичним — фасади станцій обкладені плиткою, близькою за виглядом до азулежу, традиційного португальського облицювання.

Станція метро Università у Неаполі

Проєкт станції метро належить іспанському архітектору Оскару Тускетсу, а також двом художникам: Вільяму Кентріджу та Роберту Вілсону.

​





Незвичайний дизайн зупинки метро Università створює враження, що ви знаходитесь усередині снігової печери. Фото: Metropolitana

Оформлення виконано в білих і блакитних тонах, а неповторний та незвичайний дизайн зупинки метро створює враження, що ви знаходитесь усередині снігової печери, зі стелі якої стікають краплі води.

Раніше ми розповідали про найглибший кар′єр в Україні, у якому видобувають руду. Цей кар′єр також вважається одним із найглибших у світі. Дізнавайтесь також про найбільші нафтові родовища світу.