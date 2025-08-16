Основной источник родия — где добывают и какие страны являются лидерами

Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Родий — один из самых редких и дорогих металлов на планете, который ценится за свою устойчивость к коррозии и уникальные каталитические свойства. Его добыча - это сложный и трудоемкий процесс, ведь родий не образует собственных месторождений, а является побочным продуктом при добыче других металлов.

Редакция Новини.LIVE, где и как добывают родий, какие страны являются главными поставщиками, и почему этот металл так ценен.

Что такое родий

Родий (Rh) — это химический элемент с атомным номером 45, принадлежащий к платиновой группе металлов. Он имеет серебристо-белый цвет, блеск и высокую химическую стойкость. Родий не окисляется на воздухе, не реагирует с большинством кислот, даже с царской водой, и выдерживает температуры до 1100 °C.

Благодаря этим свойствам его используют в каталитических нейтрализаторах автомобилей, ювелирном деле и высокотехнологичном стекловарении.

Родий — это металл с чрезвычайной устойчивостью, что делает его незаменимым в промышленных процессах, но его редкость значительно усложняет добычу и повышает цену.

Где добывают родий

Родий не имеет собственных минералов и обычно содержится как примесь в рудах платины, палладия или никеля. Его среднее содержание в земной коре составляет всего 0,0001 г/т, что делает его одним из самых редких элементов. Основной источник родия - это месторождения платины и медно-никелевых руд, где он присутствует в небольших концентрациях.

Крупнейшим поставщиком родия в мире является Южно-Африканская Республика, которая обеспечивает около 80% мировой добычи. Ключевые месторождения расположены в Бушвельдском комплексе, где добывают платину, а родий получают как побочный продукт.

Другими важными странами-производителями являются Россия (Сибирь, Норильский регион) и Зимбабве. Например, в России родий добывают из медно-никелевых руд на предприятиях, таких как "Норильский никель".

"Интересно, что родий также образуется в ядерных реакторах как продукт распада урана. Переработка отработанного ядерного топлива могла бы частично удовлетворить мировой спрос на этот металл, но этот метод пока не является экономически оправданным", — пишет ресурс Zlato.ua.

Как добывают родий

Процесс добычи родия сложный и многоступенчатый, ведь он требует отделения этого металла от других элементов. Основные этапы включают в себя:

Добыча руды. Родий получают из платиновых или медно-никелевых руд, которые добывают в шахтах или карьерах. Обогащение. Руду измельчают и обогащают, чтобы выделить концентрат с платиной, палладием и родием. Концентрат обрабатывают царской водой, чтобы растворить платину и палладий, тогда как родий остается в осадке в виде хлорида. Далее осадок сплавляют с гидрогенсульфатом натрия, переводят в водорастворимую форму, осаждают щелочью и восстанавливают водородом до чистого металла.

Этот процесс является дорогостоящим и энергозатратным, что объясняет высокую цену родия.

Почему родий так ценен

Высокая цена родия обусловлена его редкостью и широким применением. Около 80% мировой добычи идет на производство каталитических нейтрализаторов для автомобилей, которые уменьшают выбросы вредных газов.

Родий также используется в ювелирном деле для покрытия украшений, в стекольной промышленности для изготовления прочного оборудования и в измерительных приборах, таких как термопары для высоких температур.

Спрос на родий растет из-за усиления экологических стандартов в мире, ведь автомобильная промышленность требует все больше катализаторов. В то же время предложение ограничено, ведь добыча зависит от месторождений платины, которые не всегда стабильны.

Основные страны добычи родия

Южно-Африканская Республика остается лидером, но Россия и Зимбабве также играют важную роль. В ЮАР родий добывается на шахтах Бушвельда, где платина и родий содержатся в магматических породах.

В России ключевым регионом является Норильск, где переработка медно-никелевых руд дает значительную долю родия. Зимбабве активно развивает добычу в регионе Грейт-Дайк.

Перспективы добычи родия в будущем

В будущем добыча родия может столкнуться с вызовами из-за истощения месторождений платины и роста затрат на переработку. В то же время исследователи работают над альтернативными источниками, такими как переработка ядерного топлива или вторичная переработка катализаторов.

Эти методы могут снизить зависимость от природных месторождений, но пока остаются на стадии разработки.

