Основне джерело родію — де видобувають та які країни є лідерами

Родій — один із найрідкісніших і найдорожчих металів на планеті, який цінується за свою стійкість до корозії та унікальні каталітичні властивості. Його видобуток — це складний і трудомісткий процес, адже родій не утворює власних родовищ, а є побічним продуктом при видобуванні інших металів.

Редакція Новини.LIVE, де і як добувають родій, які країни є головними постачальниками, та чому цей метал такий цінний.

Що таке родій

Родій (Rh) — це хімічний елемент з атомним номером 45, що належить до платинової групи металів. Він має сріблясто-білий колір, блиск і високу хімічну стійкість. Родій не окислюється на повітрі, не реагує з більшістю кислот, навіть із царською водою, і витримує температури до 1100 °C.

Завдяки цим властивостям його використовують у каталітичних нейтралізаторах автомобілів, ювелірній справі та високотехнологічному склярстві.

Родій — це метал із надзвичайною стійкістю, що робить його незамінним у промислових процесах, але його рідкісність значно ускладнює видобуток і підвищує ціну.

Де добувають родій

Родій не має власних мінералів і зазвичай міститься як домішка в рудах платини, паладію чи нікелю. Його середній вміст у земній корі становить лише 0,0001 г/т, що робить його одним із найрідкісніших елементів. Основне джерело родію — це родовища платини та мідно-нікелевих руд, де він присутній у невеликих концентраціях.

Найбільшим постачальником родію у світі є Південно-Африканська Республіка, яка забезпечує близько 80% світового видобутку. Ключові родовища розташовані в Бушвельдському комплексі, де видобувають платину, а родій отримують як побічний продукт.

Іншими важливими країнами-виробниками є Росія (Сибір, Норильський регіон) та Зімбабве. Наприклад, у Росії родій добувають із мідно-нікелевих руд на підприємствах, таких як "Норільський нікель".

"Цікаво, що родій також утворюється в ядерних реакторах як продукт розпаду урану. Переробка відпрацьованого ядерного палива могла б частково задовольнити світовий попит на цей метал, але цей метод поки що не є економічно виправданим", — пише ресурс Zlato.ua.

Як видобувають родій

Процес видобутку родію складний і багатоступеневий, адже він вимагає відокремлення цього металу від інших елементів. Основні етапи включають:

Видобуток руди. Родій отримують із платинових або мідно-нікелевих руд, які добувають у шахтах або кар’єрах. Збагачення. Руду подрібнюють і збагачують, щоб виділити концентрат із платиною, паладієм і родієм. Афінаж. Концентрат обробляють царською водою, щоб розчинити платину та паладій, тоді як родій залишається в осаді у вигляді хлориду. Далі осад сплавляють із гідрогенсульфатом натрію, переводять у водорозчинну форму, осаджують лугом і відновлюють воднем до чистого металу.

Цей процес є дорогим і енерговитратним, що пояснює високу ціну родію.

Чому родій такий цінний

Висока ціна родію зумовлена його рідкісністю та широким застосуванням. Близько 80% світового видобутку йде на виробництво каталітичних нейтралізаторів для автомобілів, які зменшують викиди шкідливих газів.

Родій також використовують у ювелірній справі для покриття прикрас, у склярстві для виготовлення міцного обладнання та у вимірювальних приладах, таких як термопари для високих температур.

Попит на родій зростає через посилення екологічних стандартів у світі, адже автомобільна промисловість потребує все більше каталізаторів. Водночас пропозиція обмежена, адже видобуток залежить від родовищ платини, які не завжди стабільні.

Основні країни видобутку родію

Південно-Африканська Республіка залишається лідером, але Росія та Зімбабве також відіграють важливу роль. У ПАР родій добувають на шахтах Бушвельду, де платина і родій містяться в магматичних породах.

У Росії ключовим регіоном є Норильськ, де перероблювання мідно-нікелевих руд дає значну частку родію. Зімбабве активно розвиває видобуток у регіоні Грейт-Дайк.

Перспективи видобутку родію

У майбутньому видобуток родію може зіткнутися з викликами через виснаження родовищ платини та зростання витрат на переробку. Водночас дослідники працюють над альтернативними джерелами, такими як переробка ядерного палива чи вторинна переробка каталізаторів.

Ці методи можуть знизити залежність від природних родовищ, але поки що залишаються на стадії розробки.

