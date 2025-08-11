Долинское месторождение соли — реально ли возобновление добычи в Украине

Кристаллы соли в ладонях. Фото: Freepik

В сердце Прикарпатья, где история переплетается с современностью, Долинское месторождение соли готовится к новому этапу развития. Это место, известное добычей соли еще с Х века, после десятилетий упадка получило шанс вернуть свою славу. Вскоре Долина может снова стать важным центром соледобывающей промышленности Украины.

Редакция Новини.LIVE рассказывает историю Долинского месторождения, современные шаги по восстановлению добычи и его значение для региона.

История Долинского месторождения соли

Долинское месторождение соли в Ивано-Франковской области — одно из старейших в Украине. Добыча соли здесь началась еще в Х веке, когда соль была ценным ресурсом, сравнимым с золотом. До середины ХХ века Долинский солевыварочный комбинат был ключевым предприятием города, обеспечивая работой тысячи людей и поставляя соль для нужд региона и страны.

"Наше месторождение соли является одним из старейших в Украине — здесь добывали соль еще с десятого века. До середины 20 века Долинский солевыварочный комбинат был одним из крупнейших предприятий города", — отметил городской голова Долины Иван Дырив.

Однако со временем из-за экономических и технологических изменений предприятие пришло в упадок, а добыча остановилась. Десятилетия простоя оставили месторождение в тени, но история Долинской соли не закончилась. Сегодня местная община и инвесторы стремятся возродить его славу.

Возобновление соледобычи в Долине

В 2023 году харьковская компания ООО "Планета комфорт" получила специальное разрешение на добычу каменной соли (галита) на Долинском месторождении, приобретя его на аукционе Госгеонедр за более 8,5 млн грн.

Сейчас активно разрабатывается проектная документация, а ключевую роль в этом процессе играют специалисты Государственного научно-исследовательского и проектного института основной химии "НИОХИМ". Их опыт позволяет создавать современное, эффективное и экологически безопасное производство.

"Сейчас кипит работа над восстановлением соледобычи. Это не просто обещания, а конкретные шаги: активно продолжаются работы над Проектом разработки Долинского месторождения", — подчеркнул Дырив.

Проект предусматривает не только восстановление добычи, но и создание нового солевыварочного завода, который будет соответствовать современным стандартам. Это включает использование передовых технологий для повышения эффективности и снижения воздействия на окружающую среду.

Экологическая оценка Долинского месторождения

Одним из ключевых аспектов подготовки к возобновлению добычи является оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Этот процесс является обязательным и демонстрирует ответственный подход к реализации проекта. Оценка проводится в соответствии с природоохранным законодательством Украины, чтобы обеспечить безопасное функционирование будущего производства и сохранение природного баланса региона.

"Проводится тщательная оценка воздействия на окружающую среду. Это свидетельствует об ответственном подходе с учетом экологических стандартов и сохранения природного баланса", — отметил Дырив.

Экологическая оценка охватывает анализ потенциального влияния добычи на почвы, водные ресурсы, воздух и биоразнообразие. Такой подход гарантирует, что проект не только принесет экономические выгоды, но и не навредит природе Прикарпатья.

Значение возрождения Долинской соли

Восстановление добычи соли в Долине — это не только экономический проект, но и символ возрождения региона. После остановки крупнейшего в Европе предприятия "Артемсоль" в 2022 году из-за российской оккупации, Украина потеряла значительную часть собственного производства соли.

Это привело к росту импорта: в 2022 году страна закупила 438,1 тыс. тонн соли на 92,1 млн долларов, тогда как в 2021 году экспортировала 710 тыс. тонн.

Восстановление работы Долинского месторождения может частично компенсировать эти потери и укрепить национальную соледобывающую отрасль.

Для местной общины проект означает новые рабочие места, развитие инфраструктуры и экономический рост. Исторически Долинская соль была символом региона, и ее возвращение может стать важным шагом для восстановления культурного и экономического наследия.

"Восстановление добычи соли в Долине — это не просто экономический проект. Это символ возрождения, возвращения к историческим корням и открытия новых горизонтов для региона", — убежден Дырив.

Отметим, соль, известная как "белое золото", всегда играла ключевую роль в истории человечества, влияя на экономику и войны. Сегодня в Европе находятся значительные соляные месторождения, и их разработка является чрезвычайно важной для современного мира. В зависимости от месторождения, добыча соли может осуществляться карьерным, шахтным или гидрохимическим методами, что позволяет обеспечивать потребности многих отраслей.

