Долинське родовище солі — чи реально відновлення видобутку в Україні

Кристали солі у долонях. Фото: Freepik

У серці Прикарпаття, де історія переплітається із сучасністю, Долинське родовище солі готується до нового етапу розвитку. Це місце, відоме видобутком солі ще з Х століття, після десятиліть занепаду отримало шанс повернути свою славу. Невдовзі Долина може знову стати важливим центром соледобувної промисловості України.

Редакція Новини.LIVE розповідає історію Долинського родовища, сучасні кроки з відновлення видобутку та його значення для регіону.

Історія Долинського родовища солі

Долинське родовище солі в Івано-Франківській області — одне з найстаріших в Україні. Видобуток солі тут розпочався ще в Х столітті, коли сіль була цінним ресурсом, порівнянним із золотом. До середини ХХ століття Долинський солевиварювальний комбінат був ключовим підприємством міста, забезпечуючи роботою тисячі людей і постачаючи сіль для потреб регіону та країни.

"Наше родовище солі є одним із найстаріших в Україні — тут видобували сіль ще з десятого століття. До середини ХХ століття Долинський солевиварювальний комбінат був одним із найбільших підприємств міста", — зазначив міський голова Долини Іван Дирів.

Проте з часом через економічні та технологічні зміни підприємство занепало, а видобуток зупинився. Десятиліття простою залишили родовище в тіні, але історія Долинської солі не закінчилася. Сьогодні місцева громада та інвестори прагнуть відродити його славу.

Відновлення солевидобутку в Долині

У 2023 році харківська компанія ТОВ "Планета комфорт" отримала спеціальний дозвіл на видобуток кам’яної солі (галіту) на Долинському родовищі, придбавши його на аукціоні Держгеонадр за понад 8,5 млн грн.

Зараз активно розробляється проєктна документація, а ключову роль у цьому процесі відіграють фахівці Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії "НІОХІМ". Їхній досвід дозволяє створювати сучасне, ефективне та екологічно безпечне виробництво.

"Зараз кипить робота над відновленням солевидобутку. Це не просто обіцянки, а конкретні кроки: активно тривають роботи над Проєктом розробки Долинського родовища", — підкреслив Дирів.

Проєкт передбачає не лише відновлення видобутку, а й створення нового солевиварювального заводу, який відповідатиме сучасним стандартам. Це включає використання передових технологій для підвищення ефективності та зниження впливу на довкілля.

Екологічна оцінка Долинського родовища

Одним із ключових аспектів підготовки до відновлення видобутку є оцінка впливу на довкілля (ОВД). Цей процес є обов’язковим і демонструє відповідальний підхід до реалізації проєкту. Оцінка проводиться відповідно до природоохоронного законодавства України, щоб забезпечити безпечне функціонування майбутнього виробництва та збереження природного балансу регіону.

"Проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля. Це свідчить про відповідальний підхід з урахуванням екологічних стандартів та збереження природного балансу", — наголосив Дирів.

Екологічна оцінка охоплює аналіз потенційного впливу видобутку на ґрунти, водні ресурси, повітря та біорізноманіття. Такий підхід гарантує, що проєкт не лише принесе економічні вигоди, а й не зашкодить природі Прикарпаття.

Значення відродження Долинської солі

Відновлення видобутку солі в Долині — це не лише економічний проєкт, а й символ відродження регіону. Після зупинення найбільшого в Європі підприємства "Артемсіль" у 2022 році через російську окупацію Україна втратила значну частину власного виробництва солі.

Це призвело до зростання імпорту: у 2022 році країна закупила 438,1 тис. тонн солі на 92,1 млн доларів, тоді як у 2021 році експортувала 710 тис. тонн.

Відновлення роботи Долинського родовища може частково компенсувати ці втрати та зміцнити національну соледобувну галузь.

Для місцевої громади проєкт означає нові робочі місця, розвиток інфраструктури та економічне зростання. Історично Долинська сіль була символом регіону, і її повернення може стати важливим кроком для відновлення культурної та економічної спадщини.

"Відновлення видобутку солі в Долині — це не просто економічний проєкт. Це символ відродження, повернення до історичних коренів та відкриття нових горизонтів для регіону", — переконаний Дирів.

Зазначимо, сіль, відома як "біле золото", завжди відігравала ключову роль в історії людства, впливаючи на економіку та війни. Сьогодні в Європі розташовані значні соляні родовища, і їх розробка є надзвичайно важливою для сучасного світу. Залежно від родовища, видобуток солі може здійснюватися кар'єрним, шахтним чи гідрохімічним методами, що дозволяє забезпечувати потреби багатьох галузей.

