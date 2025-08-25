Новое месторождение нефти в Норвегии — где нашли и сколько там запасов

Резервуары, где хранится нефть. Фото: Reuters

У Норвегии станет больше нефтяных ресурсов после того, как компания Aker BP и ее партнеры нашли новый очаг "черного золота" на дне Северного моря.

Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о новом месторождении в Северном море

Новые нефтяные запасы нашли, когда проходили разведывательные мероприятия кампании Omega Alfa. Размер найденных запасов, по предварительным данным — от 96 до 134 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.

"Omega Alfa — одно из крупнейших коммерческих открытий в Норвегии за последнее десятилетие",

— подчеркнул генеральный директор Aker BP Карл Джонни Херсвик.

Залежи нефти были открыты на три полученные лицензии, которые позволяют проводить разведку ресурсов:

двумя из них на 47,7% владеет Aker BP, компания Equinor имеет 40%, а польская Orlen — 12,3%;

в третьей лицензии части распределены между Aker BP, Equinor, Petoro и Orlen.

Гендиректор Aker BP добавил, что партнеры решили привлечь дополнительные ресурсы в этом районе добычи.

Какова ситуация с нефтью в Норвегии

В собственности Норвегии есть крупнейшее нефтяное месторождение на территории Европы — Йохан Свердруп. Оно расположено в Северном море, а правом собственности на него владеют сразу несколько компаний. Полная мощность месторождения составляет 755 тысяч баррелей в сутки — около 0,7% от мирового производства нефти.

В 2025 году компания Equinor из Норвегии начала работу над запуском нового нефтяного месторождения, на этот раз уже в Баренцевом море. Ожидается, что здесь будут добывать почти 220 тысяч баррелей нефти в сутки. По предварительным расчетам, стоимость запасов "черного золота" в этом месторождении — 86 миллиардов норвежских крон.

Как сообщалось ранее, в бразильском бассейне Сантус обнаружили новое месторождение нефти и газа. Открытие сделала британская компания British Petroleum, в которой заявили, что это крупнейшее месторождение, найденное за последние 25 лет. Узнавайте также, где в Украине нашли самые большие залежи нефти.