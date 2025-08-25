Нове родовище нафти в Норвегії — де знайшли та скільки там запасів

Резервуари, де зберігається нафта. Фото: Reuters

У Норвегії побільшає нафтових ресурсів після того, як компанія Aker BP та її партнери знайшли новий осередок "чорного золота" на дні Північного моря.

Про це йдеться у повідомленні агентства Reuters.

Детальніше про нове родовище у Північному морі

Нові нафтові запаси знайшли, коли відбувалися розвідувальні заходи кампанії Omega Alfa. Розмір знайдених запасів, за попередніми даними — від 96 до 134 мільйонів барелів у нафтовому еквіваленті.

"Omega Alfa – одне з найбільших комерційних відкриттів у Норвегії за останнє десятиліття",

— підкреслив генеральний директор Aker BP Карл Джонні Херсвік.

Поклади нафти були відкриті на три отримані ліцензії, які дозволяють проводити розвідку ресурсів:

двома з них на 47,7% володіє Aker BP, компанія Equinor має 40%, а польська Orlen – 12,3%;

у третій ліцензії частки розподілені між Aker BP, Equinor, Petoro та Orlen.

Гендиректор Aker BP додав, що партнери вирішили залучити додаткові ресурси у цьому районі видобутку.

Яка ситуація з нафтою у Норвегії

У власності Норвегії є найбільше нафтове родовище на території Європи — Йохан Свердруп. Воно розташоване у Північному морі, а правом власності на нього володіють одразу декілька компаній. Повна потужність родовища складає 755 тисяч барелів на добу – близько 0,7% від світового виробництва нафти.

У 2025 році компанія Equinor з Норвегії розпочала роботу над запуском нового нафтового родовища, цього разу вже у Баренцевому морі. Очікується, що тут добуватимуть майже 220 тисяч барелів нафти на добу. За попередніми розрахунками, вартість запасів "чорного золота" у цьому родовищі — 86 мільярдів норвезьких крон.

