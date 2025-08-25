Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Норвегія матиме більше нафти — що знайшли у Північному морі

Норвегія матиме більше нафти — що знайшли у Північному морі

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:35
Нове родовище нафти в Норвегії — де знайшли та скільки там запасів
Резервуари, де зберігається нафта. Фото: Reuters

У Норвегії побільшає нафтових ресурсів після того, як компанія Aker BP та її партнери знайшли новий осередок "чорного золота" на дні Північного моря.

Про це йдеться у повідомленні агентства Reuters.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про нове родовище у Північному морі

Нові нафтові запаси знайшли, коли відбувалися розвідувальні заходи кампанії Omega Alfa. Розмір знайдених запасів, за попередніми даними — від 96 до 134 мільйонів барелів у нафтовому еквіваленті.

"Omega Alfa – одне з найбільших комерційних відкриттів у Норвегії за останнє десятиліття",
— підкреслив генеральний директор Aker BP Карл Джонні Херсвік. 

Поклади нафти були відкриті на три отримані ліцензії, які дозволяють проводити розвідку ресурсів:

  • двома з них на 47,7% володіє Aker BP, компанія Equinor має 40%, а польська Orlen – 12,3%;
  • у третій ліцензії частки розподілені між Aker BP, Equinor, Petoro та Orlen.

Гендиректор Aker BP додав, що партнери вирішили залучити додаткові ресурси у цьому районі видобутку.

Яка ситуація з нафтою у Норвегії 

У власності Норвегії є найбільше нафтове родовище на території Європи — Йохан Свердруп. Воно розташоване у Північному морі, а правом власності на нього володіють одразу декілька компаній. Повна потужність родовища складає 755 тисяч барелів на добу – близько 0,7% від світового виробництва нафти.

У 2025 році компанія Equinor з Норвегії розпочала роботу над запуском нового нафтового родовища, цього разу вже у Баренцевому морі. Очікується, що тут добуватимуть майже 220 тисяч барелів нафти на добу. За попередніми розрахунками, вартість запасів "чорного золота" у цьому родовищі —  86 мільярдів норвезьких крон.

Як повідомлялося раніше, у бразильському басейні Сантус виявили нове родовище нафти та газу. Відкриття зробила британська компанія British Petroleum, у якій заявили, що це найбільше родовище, знайдене за останні 25 років. Дізнавайтесь також, де в Україні знайшли найбільші поклади нафти

Норвегія Нафталі Беннет Північне море родовище корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації