Головна Індустрії Енергетичні хаби держави — де найбільші поклади нафти в Україні

Енергетичні хаби держави — де найбільші поклади нафти в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 06:20
Від Карпат до Слобожанщини — де найбільші поклади нафти в Україні
Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pixabay

Нафта — один із ключових енергоресурсів, що відіграє важливу роль у розвитку економіки та промисловості. Україна має власні родовища "чорного золота", розташовані у різних регіонах, проте обсяги та значення кожного з них істотно відрізняються. 

Новини.LIVE розповідають, де найбільші поклади нафти в Україні.

Реклама
Читайте також:

В нашій державі, як йдеться на Порталі даних видобувної галузі України, є три нафтогазових регіони:

  1. Східний — охоплює території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей.
  2. Західний — Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Волинська, Закарпатська області.
  3. Південний — на території Одеської та Запорізької областей, у шельфі Чорного моря, Азовського моря та в тимчасово окупованій АР Крим.

Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування. У Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу, а у Західному та Південному нафтогазоносному регіонах — 14,24% та 9,26% відповідно.

В яких регіонах найбільше нафти

У розрізі областей найбільша доля балансових запасів нафти зосереджена в таких областях:

  • Полтавська — 24,54%;
  • Івано-Франківська — 17,97%;
  • Сумська — 16,23%;
  • Львівська — 10,81%;
  • Чернігівська — 9,16%.

Серед 212 наявних родовищ нафти в Україні більшість, а саме 189, є дуже дрібними, 20 — дрібними, 2 — невеликими, 1 — середнє. 

Найбільші обсяги запасів нафти сконцентровані у 17 головних родовищах — 52,07% всіх балансових запасів нафти в Україні.

Раніше ми писали, де видобувають нафту Brent та чому ця марка така цінна.

Також дізнавайтеся, за яких умов може впасти ціна на нафту

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
