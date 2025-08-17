Від Карпат до Слобожанщини — де найбільші поклади нафти в Україні

Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pixabay

Нафта — один із ключових енергоресурсів, що відіграє важливу роль у розвитку економіки та промисловості. Україна має власні родовища "чорного золота", розташовані у різних регіонах, проте обсяги та значення кожного з них істотно відрізняються.

де найбільші поклади нафти в Україні.

В нашій державі, як йдеться на Порталі даних видобувної галузі України, є три нафтогазових регіони:

Східний — охоплює території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей. Західний — Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Волинська, Закарпатська області. Південний — на території Одеської та Запорізької областей, у шельфі Чорного моря, Азовського моря та в тимчасово окупованій АР Крим.

Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування. У Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу, а у Західному та Південному нафтогазоносному регіонах — 14,24% та 9,26% відповідно.

В яких регіонах найбільше нафти

У розрізі областей найбільша доля балансових запасів нафти зосереджена в таких областях:

Полтавська — 24,54%;

Івано-Франківська — 17,97%;

Сумська — 16,23%;

Львівська — 10,81%;

Чернігівська — 9,16%.

Серед 212 наявних родовищ нафти в Україні більшість, а саме 189, є дуже дрібними, 20 — дрібними, 2 — невеликими, 1 — середнє.

Найбільші обсяги запасів нафти сконцентровані у 17 головних родовищах — 52,07% всіх балансових запасів нафти в Україні.

