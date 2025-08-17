От Карпат до Слобожанщины — где самые большие залежи нефти в Украине

Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Нефть — один из ключевых энергоресурсов, играющий важную роль в развитии экономики и промышленности. Украина имеет собственные месторождения "черного золота", расположенные в разных регионах, однако объемы и значение каждого из них существенно отличаются.

где самые большие залежи нефти в Украине.

В нашем государстве, как говорится на Портале данных добывающей отрасли Украины, есть три нефтегазовых региона:

Восточный — охватывает территории Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Донецкой областей. Западный — Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Волынская, Закарпатская области. Южный — на территории Одесской и Запорожской областей, в шельфе Черного моря, Азовского моря и во временно оккупированной АР Крым.

Подавляющая часть запасов углеводородов (нефти, газового конденсата и природного газа) залегают в пределах Восточного нефтегазоносного региона, на который, соответственно, приходятся наибольшие объемы добычи. В Восточном регионе находилось 76,50% запасов природного газа, а в Западном и Южном нефтегазоносном регионах — 14,24% и 9,26% соответственно.

В каких регионах больше всего нефти

В разрезе областей наибольшая доля балансовых запасов нефти сосредоточена в таких областях:

Полтавская — 24,54%;

Ивано-Франковская — 17,97%;

Сумская — 16,23%;

Львовская — 10,81%;

Черниговская — 9,16%.

Среди 212 имеющихся месторождений нефти в Украине большинство, а именно 189, являются очень мелкими, 20 — мелкими, 2 — небольшими, 1 — среднее.

Наибольшие объемы запасов нефти сконцентрированы в 17 главных месторождениях — 52,07% всех балансовых запасов нефти в Украине.

