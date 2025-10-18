Химический элемент иридий — что это за металл и сколько стоит в 2025 году

Не золото — какой металл считается самым дорогим в мире
На Земле существуют металлы дороже платины и золота. Одним из таких металлов является иридий, который в природе не встречается в чистом виде.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно об иридии.
Подробнее об иридии
Иридий — химический элемент с атомным номером 77, он классифицируется как переходный материал, пишет IFLScience. По структуре этот металл похож на золото: он инертный, его плотность достаточно высокая, как и температура плавления. А еще иридий очень устойчив к коррозии.
Наиболее подробно иридий изучал английский химик Смитсон Теннант. Химический элемент обнаружили в 1803 году во время растворения платины в так называемой "царской водке" — смеси очень сильных кислот.
Интересно, что из-за высокой плотности иридия его чистую форму почти никогда не используют. Более того — ее может даже не существовать. Все потому, что большинство руд, в которых есть иридий, содержат лишь небольшой его процент. Их удавалось найти в Южной Африке, Аляске, Бразилии, Мьянме.
Сколько стоит иридий
Сейчас унция иридия (почти 30 г) стоит от 4 до 4,5 тысячи долларов, тогда как в то же время цена за такое же количество золота колеблется от 2 до 3 тысяч долларов.
