Видео

Не золото — какой металл считается самым дорогим в мире

Дата публикации 18 октября 2025 06:20
обновлено: 23:35
Химический элемент иридий — что это за металл и сколько стоит в 2025 году
Ученый за компьютером. Фото: Unsplash

На Земле существуют металлы дороже платины и золота. Одним из таких металлов является иридий, который в природе не встречается в чистом виде.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно об иридии.

Читайте также:

Подробнее об иридии

Иридий — химический элемент с атомным номером 77, он классифицируется как переходный материал, пишет IFLScience. По структуре этот металл похож на золото: он инертный, его плотность достаточно высокая, как и температура плавления. А еще иридий очень устойчив к коррозии.

Наиболее подробно иридий изучал английский химик Смитсон Теннант. Химический элемент обнаружили в 1803 году во время растворения платины в так называемой "царской водке" — смеси очень сильных кислот.

Интересно, что из-за высокой плотности иридия его чистую форму почти никогда не используют. Более того — ее может даже не существовать. Все потому, что большинство руд, в которых есть иридий, содержат лишь небольшой его процент. Их удавалось найти в Южной Африке, Аляске, Бразилии, Мьянме.

Сколько стоит иридий

Сейчас унция иридия (почти 30 г) стоит от 4 до 4,5 тысячи долларов, тогда как в то же время цена за такое же количество золота колеблется от 2 до 3 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, как добывается медь. Этот металл в природе существует в двух основных формах: как чистый металл или в составе руды. Узнавайте также, где создали металлический сплав, которому не вредит разогрев до 2 000°C

драгоценные металлы золото металл Платина иридий
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
