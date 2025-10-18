Хімічний елемент іридій — що це за метал і скільки коштує у 2025 році

Вчений за комп'ютером. Фото: Unsplash

На Землі існують метали дорожчі за платину й золото. Одним із таких металів є іридій, який у природі не зустрічається у чистому вигляді.

Детальніше про іридій

Іридій — хімічний елемент із атомним номером 77, він класифікується як перехідний матеріал, пише IFLScience. За структурою цей метал схожий на золото: він інертний, його щільність достатньо висока, як і температура плавлення. А ще іридій дуже стійкий до корозії.

Найбільш детально іридій вивчав англійський хімік Смітсон Теннант. Хімічний елемент виявили у 1803 році під час розчинення платини в так званій "царській горілці" — суміші дуже сильних кислот.

Цікаво, що через високу щільність іридію його чисту форму майже ніколи не використовують. Ба більше — її може навіть не існувати. Усе тому, що більшість руд, у яких є іридій, містять лише невеликий його відсоток. Їх вдавалося віднайти у Південній Африці, Алясці, Бразилії, М'янмі.

Скільки коштує іридій

Зараз унція іридію (майже 30 г) коштує від 4 до 4,5 тисячі доларів, тоді як водночас ціна за таку саму кількість золота коливається від 2 до 3 тисяч доларів.

Скільки коштує іридій

Зараз унція іридію (майже 30 г) коштує від 4 до 4,5 тисячі доларів, тоді як водночас ціна за таку саму кількість золота коливається від 2 до 3 тисяч доларів.