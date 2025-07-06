Где в Украине добывают нефть в 2025 году — регионы и запасы

Нефтяная вышка. Фото: ukrnafta.com

Несмотря на постоянную зависимость от импорта, Украина не полностью лишена собственных нефтяных ресурсов. На ее территории есть запасы, которые можно разрабатывать, месторождения, которые уже работают, и инфраструктура, которая позволяет хоть частично сдерживать давление внешних цен.

По данным портала добывающей отрасли, официально подтвержденные балансовые запасы нефти в Украине составили 78,5 млн тонн. Этот показатель не является критически малым, однако масштабная добыча в стране до сих пор не ведется.

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Ответ — в геологических, экономических и инфраструктурных факторах. Украинские нефтяные месторождения, по международной классификации, преимущественно мелкие, а стоимость их освоения — высокая. Большинство скважин нуждаются в модернизации или замене. Темпы новых разведок — минимальные.

Где в Украине больше всего нефти

Три области имеют наибольшие балансовые запасы:

Полтавская — около 15 млн т;

Ивано-Франковская — около 14 млн т;

Сумская — около 14 млн т.

Но наличие запасов не равно активной добыче. Больше всего нефти выкачивают в:

Сумской области — более 690 тыс. т;

Ивано-Франковской — 370 тыс. т;

Черниговской — 250 тыс. т.

То есть, Ивано-Франковская область имеет почти столько же нефти, как и Полтавская, но добыча там существенно меньше. Причины — техническое оснащение, инвестиционный климат и доступность месторождений.

Три главные нефтегазовые зоны

Украинскую "нефтяную карту" условно делят на три региона:

Восточный регион

Самый мощный — здесь более 50% подтвержденных запасов. К нему относятся Харьковская, Сумская, Полтавская области. Именно здесь сосредоточено большинство промышленных скважин и основная доля добычи.

Западный регион

Ивано-Франковская, Львовская и часть Черновицкой областей. Здесь месторождения меньше, но исторически старые — именно отсюда начинался украинский нефтяной промысел еще при Австро-Венгрии.

Южный регион

Наименее освоенная часть — месторождения в Одесской области и шельф Черного моря. Потенциал есть, но из-за войны и сложной логистики добыча здесь почти не ведется.

В каких районах Украины есть нефть. Графика: energetika.in.ua

Крупнейшие месторождения страны

Самые известные украинские нефтяные месторождения:

Глинско-Розбышевское (Полтавская обл.) — около 12 млн т;

Бугруватовское (Сумская обл.) — около 4 млн т;

Лопушнянское (Сумская обл.) — около 3,5 млн т.

Глинско-Розбышевское — единственное месторождение среднего масштаба, остальные — мелкие или очень мелкие. Это критически важно: крупные месторождения позволяют строить индустриальную добычу, мелкие же — требуют точечных, затратных технологий и часто не окупаются без государственной поддержки.

Проблемы добычи: что сдерживает развитие

Даже при наличии запасов, добыча в Украине растет медленно. Причины:

Старые скважины. Многие из них не обновлялись десятилетиями. Низкий прирост новых месторождений. Например, в 2020 году — только 141 тыс. т новых запасов, тогда как в 2019 году — 750 тыс. т. Слабая геологоразведка. Из-за дефицита инвестиций новые перспективные участки не исследуются. Импортозависимость. Из-за значительно более низкой цены импортного сырья многие компании отдают предпочтение именно ему.

Война и нефть: что изменилось после 2022 года

Полномасштабная война заставила Украину переосмыслить значение энергонезависимости. Хотя нефть не является главным источником энергии для населения, ее значение для военных, транспорта и экономики — критическое.

Государство начало постепенно поддерживать нефтегазовую отрасль, в частности через:

налоговые стимулы для новых добывающих проектов;

упрощения доступа к лицензиям;

создание отдельного фонда для геологоразведки.

Однако реальный эффект этих мер станет заметным не ранее 2026-2027 годов.

Как сообщалось, мир нефти чрезвычайно разнообразен, насчитывая около сотни уникальных видов, поскольку практически каждое месторождение дает свой особый сорт. Эти разновидности существенно отличаются по характеристикам, что непосредственно влияет на их рыночную стоимость.

Также мы рассказывали, что открытие огромных залежей сверхчистого природного водорода в Западной Африке может кардинально изменить мировую энергетическую карту, предлагая реальную альтернативу ископаемому топливу. Этот безуглеродный источник энергии, обнаруженный инженерами и учеными, открывает путь к декарбонизации и уменьшению глобальной зависимости от нефти и газа.