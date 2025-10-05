Бескислородная эра на Земле — ученые объяснили, когда это может произойти

На Земле заканчивается кислород — когда он исчезнет
В атмосфере нашей Планеты через один миллиард лет может совсем не остаться кислорода. Это означает, что исчезнут пригодные условия для жизни всего живого на Земле.
К такому выводу пришли ученые из NASA и Университета Тохо, пишет издание Le Ravi.
Как Солнце "выжигает" кислород
Исследователи объясняют, что под влиянием роста температуры на Солнце разрушатся молекулы углекислого газа (CO2). Без них растения не смогут осуществлять фотосинтез, а значит — перестанут производить кислород. Далее произойдет цепная реакция:
- исчезнут леса;
- уровень кислорода в атмосфере снизится до нуля;
- животные и люди не смогут выжить.
Выживут только анаэробные микроорганизмы, которым не нужен кислород. В то же время концентрация метана возрастет, воздух станет токсичным, а планета постепенно превратится в бесплодную скалу, как миллиарды лет назад. К тому же разрушится и озоновый слой, поэтому поверхность Планеты окажется под солнечной радиацией.
"Даже планета, которую мы воспринимаем как вечно гостеприимную, на самом деле временная", — говорят авторы исследования Казуми Озаки и Кристофер Рейнхард.
Они отмечают, что благодаря этим выводам можно лучше понять, как эволюционировала Земля и ускорить поиск пригодных для жизни экзопланет.
Ранее мы рассказывали, что из-за потепления Мирового океана может исчезнуть важный микроорганизм, который производит треть всего кислорода на Планете. Узнавайте также, какое открытие сделали ученые в глубинах Тихого океана.
Читайте Новини.LIVE!