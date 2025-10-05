Видео
Главная Индустрии На Земле заканчивается кислород — когда он исчезнет

На Земле заканчивается кислород — когда он исчезнет

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 15:21
Бескислородная эра на Земле — ученые объяснили, когда это может произойти
Деревья. Фото: Unsplash

В атмосфере нашей Планеты через один миллиард лет может совсем не остаться кислорода. Это означает, что исчезнут пригодные условия для жизни всего живого на Земле.

К такому выводу пришли ученые из NASA и Университета Тохо, пишет издание Le Ravi.

Читайте также:

Как Солнце "выжигает" кислород

Исследователи объясняют, что под влиянием роста температуры на Солнце разрушатся молекулы углекислого газа (CO2). Без них растения не смогут осуществлять фотосинтез, а значит — перестанут производить кислород. Далее произойдет цепная реакция:

  • исчезнут леса;
  • уровень кислорода в атмосфере снизится до нуля;
  • животные и люди не смогут выжить.

Выживут только анаэробные микроорганизмы, которым не нужен кислород. В то же время концентрация метана возрастет, воздух станет токсичным, а планета постепенно превратится в бесплодную скалу, как миллиарды лет назад. К тому же разрушится и озоновый слой, поэтому поверхность Планеты окажется под солнечной радиацией.

"Даже планета, которую мы воспринимаем как вечно гостеприимную, на самом деле временная", — говорят авторы исследования Казуми Озаки и Кристофер Рейнхард.

Они отмечают, что благодаря этим выводам можно лучше понять, как эволюционировала Земля и ускорить поиск пригодных для жизни экзопланет.

Ранее мы рассказывали, что из-за потепления Мирового океана может исчезнуть важный микроорганизм, который производит треть всего кислорода на Планете. Узнавайте также, какое открытие сделали ученые в глубинах Тихого океана.

Солнце планета ученые кислород атмосфера
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
