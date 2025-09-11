Открытие "темного кислорода" в Тихом океане — ученые предупредили об опасности

Рыбы плавают в океане. Фото: Freepik

В глубинах Тихого океана ученые обнаружили уникальное явление — кислород, который образуется без участия солнечного света. Этот феномен, названный "темным кислородом", меняет понимание природных процессов в морях. Также эта находка бросает вызов устоявшимся теориям о происхождении кислорода, ведь до сих пор считалось, что он образуется только с помощью фотосинтеза.

Как пишет издание ECONews, океанолог Эндю Свитман проводил исследования в зоне Кларион Клиппертон — одном из самых изолированных районов Тихого океана. На глубине около четырех километров его оборудование зафиксировало появление кислорода. Это было странным, ведь на такой глубине не проникает солнечный свет, а именно он является основой фотосинтеза — главного процесса образования кислорода.

Сначала ученый заподозрил неисправность приборов, но дальнейшие исследования доказали: образование кислорода происходило естественным путем. Так появился термин "темный кислород", который сразу вызвал интерес и опасения среди научного сообщества.

Металлические конкреции как природные батареи

Исследования показали, что источником темного кислорода являются металлические конкреции - образования с кобальтом, никелем и литием. Они покрывают большие площади океанического дна. Эти конкреции способны действовать как своеобразные батареи, производя слабые электрические волны в соленой воде.

В лабораторных условиях оказалось, что энергия от отдельной конкреции соизмерима с батарейкой типа АА. Хотя этого недостаточно для электролиза, групповое расположение конкреций создает условия для расщепления молекул воды на водород и кислород. Таким образом океан способен производить собственный запас кислорода без участия фотосинтезирующих организмов.

Влияние темного кислорода на экосистемы

Открытие изменило представление о функционировании океанических сред. Если донные конкреции действительно поддерживают уровень кислорода, то они становятся ключевыми для жизни многих организмов, обитающих в глубинах. Уничтожение этих образований может привести к деградации целых экосистем.

Ученые подчеркивают, что темный кислород может объяснить устойчивость некоторых видов в средах, где ранее считалось невозможным существование. Это открывает новые направления для исследования биоразнообразия в малоизученных океанических регионах.

Угрозы от горнодобывающих компаний

Зона Кларион Клиппертон уже давно привлекает горнодобывающие компании, которые планируют добывать кобальт, никель и литий. Именно эти металлы необходимы для производства аккумуляторов и современных технологий.

Впрочем, добыча может иметь катастрофические последствия. Разрушение конкреций уничтожит механизм образования темного кислорода. Это поставит под угрозу не только локальные экосистемы, но и баланс всего океана. Ученые предупреждают, что последствия могут быть масштабными и необратимыми.

Позиция международного научного сообщества

Более 800 морских исследователей из 44 стран уже подписали обращение с требованием приостановить глубоководную добычу. Они отмечают, что экологические риски преобладают над экономической выгодой.

По мнению исследователей, человечество может потерять уникальные экосистемы еще до того, как успеет их изучить. Именно поэтому они призывают ввести международные ограничения на эксплуатацию ресурсов дна Тихого океана, пока не будет полного понимания роли темного кислорода в глобальных процессах.

Почему открытие вызывает беспокойство

Темный кислород является не только научной сенсацией, но и потенциальной экологической проблемой. Его существование доказывает, что океан гораздо сложнее, чем казалось ранее. Зависимость от конкреций означает, что любое вмешательство в их среду способно изменить условия существования миллионов организмов.

Кроме того, это открытие ставит под сомнение предыдущие представления о развитии жизни на Земле. Ведь если кислород может возникать без солнечного света, возможно, похожие процессы происходят и на других планетах.

Перспективы дальнейших исследований

Ученые планируют расширить эксперименты, чтобы определить масштабы производства темного кислорода в различных регионах океана. Особое внимание будут уделять влиянию этого процесса на биоразнообразие и циркуляцию газов в глобальном масштабе.

Будущие результаты могут стать ключевыми в формировании международной политики по использованию океанических ресурсов. Открытие также может повлиять на исследование внеземной жизни, ведь оно доказывает возможность образования кислорода без света.

