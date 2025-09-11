Відкриття "темного кисню" в Тихому океані — вчені попередили про небезпеку

Риби плавають в океані. Фото: Freepik

У глибинах Тихого океану вчені виявили унікальне явище — кисень, який утворюється без участі сонячного світла. Цей феномен, названий "темним киснем", змінює розуміння природних процесів у морях. Також ця нахідка кидає виклик усталеним теоріям про походження кисню, адже досі вважалося, що він утворюється лише за допомогою фотосинтезу.

Як пише видання ECONews, океанолог Ендю Світман проводив дослідження в зоні Кларіон Кліппертон — одному з найбільш ізольованих районів Тихого океану. На глибині близько чотирьох кілометрів його обладнання зафіксувало появу кисню. Це було дивним, адже на такій глибині не проникає сонячне світло, а саме воно є основою фотосинтезу — головного процесу утворення кисню.

Реклама

Читайте також:

Спершу науковець запідозрив несправність приладів, але подальші дослідження довели: утворення кисню відбувалося природним шляхом. Так з’явився термін "темний кисень", який одразу викликав інтерес і побоювання серед наукової спільноти.

Металеві конкреції як природні батареї

Дослідження показали, що джерелом темного кисню є металеві конкреції — утворення з кобальтом, нікелем і літієм. Вони покривають великі площі океанічного дна. Ці конкреції здатні діяти як своєрідні батареї, виробляючи слабкі електричні хвилі у солоній воді.

У лабораторних умовах виявилося, що енергія від окремої конкреції співмірна з батарейкою типу АА. Хоча цього недостатньо для електролізу, групове розташування конкрецій створює умови для розщеплення молекул води на водень та кисень. Таким чином океан здатний продукувати власний запас кисню без участі фотосинтезуючих організмів.

Вплив темного кисню на екосистеми

Відкриття змінило уявлення про функціонування океанічних середовищ. Якщо донні конкреції дійсно підтримують рівень кисню, то вони стають ключовими для життя багатьох організмів, що мешкають у глибинах. Знищення цих утворень може призвести до деградації цілих екосистем.

Науковці підкреслюють, що темний кисень може пояснити стійкість деяких видів у середовищах, де раніше вважалося неможливим існування. Це відкриває нові напрямки для дослідження біорізноманіття у маловивчених океанічних регіонах.

Загрози від гірничодобувних компаній

Зона Кларіон Кліппертон вже давно приваблює гірничодобувні компанії, які планують видобувати кобальт, нікель та літій. Саме ці метали необхідні для виробництва акумуляторів і сучасних технологій.

Втім, видобуток може мати катастрофічні наслідки. Руйнування конкрецій знищить механізм утворення темного кисню. Це поставить під загрозу не лише локальні екосистеми, але й баланс усього океану. Вчені попереджають, що наслідки можуть бути масштабними і незворотними.

Позиція міжнародної наукової спільноти

Більш ніж 800 морських дослідників із 44 країн уже підписали звернення з вимогою призупинити глибоководний видобуток. Вони наголошують, що екологічні ризики переважають економічну вигоду.

На думку дослідників, людство може втратити унікальні екосистеми ще до того, як встигне їх вивчити. Саме тому вони закликають запровадити міжнародні обмеження на експлуатацію ресурсів дна Тихого океану, поки не буде повного розуміння ролі темного кисню у глобальних процесах.

Чому відкриття викликає занепокоєння

Темний кисень є не лише науковою сенсацією, але й потенційною екологічною проблемою. Його існування доводить, що океан набагато складніший, ніж здавалося раніше. Залежність від конкрецій означає, що будь-яке втручання у їхнє середовище здатне змінити умови існування мільйонів організмів.

Крім того, це відкриття ставить під сумнів попередні уявлення про розвиток життя на Землі. Адже якщо кисень може виникати без сонячного світла, можливо, схожі процеси відбуваються і на інших планетах.

Перспективи подальших досліджень

Науковці планують розширити експерименти, щоб визначити масштаби виробництва темного кисню у різних регіонах океану. Особливу увагу приділятимуть впливу цього процесу на біорізноманіття та циркуляцію газів у глобальному масштабі.

Майбутні результати можуть стати ключовими у формуванні міжнародної політики щодо використання океанічних ресурсів. Відкриття також може вплинути на дослідження позаземного життя, адже воно доводить можливість утворення кисню без світла.

Як повідомлялось, у Тихому океані багато таємниць, але нещодавно вчені змогли розкрити одну з них. Вони виявили унікальну гідротермальну систему у його західній частині.

Також ми розповідали, що через зниження рівня води у Великому Солоному озері, що непокоїть екологів, вчені виявили несподіваний феномен. На осушеному дні вони знайшли пагорби, вкриті очеретом, які є унікальними "оазисами" та допомагають дослідити приховані підземні водні системи озера.