Що ховає Велике Солоне озеро під своїм дном та чи змінить це його долю

Велике Солоне озеро в США давно привертало увагу екологів і вчених, адже рівень його води невпинно знижується. Проте саме цей процес відкрив новий науковий феномен. На дні, що оголилося, науковці виявили своєрідні "оазиси" — вкриті очеретом пагорби, які стали ключем до розуміння підземних водних систем озера.

Це відкриття вже називають одним із найважливіших у геологічних дослідженнях регіону, пише видання Indian Defence Review.

Формування оазисів підземних вод

Професор геології та геофізики Університету Юти Білл Джонсон пояснює, що утворення цих пагорбів відбувається там, де підземні води під тиском виходять на поверхню крізь дно озера. Зі зниженням рівня води цей процес стає помітним неозброєним оком.

"Вода в озері провела значний час під землею на шляху до озера. Але де це сталося, ми не знаємо", — зазначив Джонсон.

Для розуміння механізму руху підземних вод його команда застосовує спеціальну мережу п’єзометрів та сучасні геофізичні методи. Це дозволяє не лише визначити точки виходу підземних потоків, а й скласти карту прихованої гідрологічної мережі, яка живить Велике Солоне озеро.

Геофізичні методи дослідження підземних вод

У 2025 році команда Джонсона спільно з канадською компанією Expert Geophysics провела аероелектромагнітну зйомку над затокою Фармінгтон.

Метод базується на використанні великого датчика, підвішеного до вертольота, що пропускає електричний струм у землю. Це створює частоти, здатні проникати глибоко під поверхню.

"По суті, це дасть вам спектр магнітних полів, і ми використовуємо ці дані для створення тривимірного зображення того, що знаходиться під землею", — пояснив керівник групи Expert Geophysics Джефф Сандерсон.

Такий підхід дозволяє побачити складну структуру підземних вод і зрозуміти, як вони взаємодіють із поверхнею. Для науковців це унікальна можливість вивчити механізм живлення озера прісною водою та його вплив на екосистему.

Значення підземних вод для озера

Підземні води Великого Солоного озера перебувають під значним тиском, і їхня роль може виявитися більшою, ніж очікувалося. Вони здатні частково пом’якшувати наслідки пилових бур, які виникають через оголене дно озера. Водночас науковці закликають не розглядати цей ресурс як швидке вирішення екологічних проблем.

"Схоже, це водний ресурс, який може бути корисним у майбутньому, але нам потрібно зрозуміти його і не експлуатувати його надмірно, завдаючи шкоди водно-болотним угіддям", — застеріг Джонсон.

Нові горизонти досліджень

Отримані результати лише відкривають шлях до більш масштабних вивчень. Для вчених зараз важливо визначити, звідки саме беруть початок ці ґрунтові води та як вони впливають на баланс озера. Крім того, дослідження допоможуть оцінити, чи можуть ці ресурси стати фактором стабілізації екологічної ситуації у регіоні.

Сандерсон підсумував, що сучасні технології дають можливість вперше побачити підземні структури з такою точністю. Це відкриває нові перспективи не лише для науки, але й для розробки стратегій збереження озера.

