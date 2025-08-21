Видео
Главная Индустрии Ученые открыли скрытый мир Большого Соленого озера

Ученые открыли скрытый мир Большого Соленого озера

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:15
Что прячет Большое Соленое озеро под своим дном и изменит ли это его судьбу
Большое Соленое озеро. Фото: visitsaltlake.com

Большое Соленое озеро в США давно привлекало внимание экологов и ученых, ведь уровень его воды неустанно снижается. Однако именно этот процесс открыл новый научный феномен. На обнажившемся дне ученые обнаружили своеобразные "оазисы" — покрытые камышом холмы, которые стали ключом к пониманию подземных водных систем озера.

Это открытие уже называют одним из важнейших в геологических исследованиях региона, пишет издание Indian Defence Review.

Формирование оазисов подземных вод

Профессор геологии и геофизики Университета Юты Билл Джонсон объясняет, что образование этих холмов происходит там, где подземные воды под давлением выходят на поверхность сквозь дно озера. С понижением уровня воды этот процесс становится заметным невооруженным глазом.

"Вода в озере провела значительное время под землей на пути к озеру. Но где это произошло, мы не знаем", — отметил Джонсон.

Для понимания механизма движения подземных вод его команда применяет специальную сеть пьезометров и современные геофизические методы. Это позволяет не только определить точки выхода подземных потоков, но и составить карту скрытой гидрологической сети, которая питает Большое Соленое озеро.

Геофизические методы исследования подземных вод

В 2025 году команда Джонсона совместно с канадской компанией Expert Geophysics провела аэроэлектромагнитную съемку над заливом Фармингтон.

Метод базируется на использовании большого датчика, подвешенного к вертолету, пропускающего электрический ток в землю. Это создает частоты, способные проникать глубоко под поверхность.

"По сути, это даст вам спектр магнитных полей, и мы используем эти данные для создания трехмерного изображения того, что находится под землей", — пояснил руководитель группы Expert Geophysics Джефф Сандерсон.

Такой подход позволяет увидеть сложную структуру подземных вод и понять, как они взаимодействуют с поверхностью. Для ученых это уникальная возможность изучить механизм питания озера пресной водой и его влияние на экосистему.

Значение подземных вод для озера

Подземные воды Большого Соленого озера находятся под значительным давлением, и их роль может оказаться больше, чем ожидалось. Они способны частично смягчать последствия пылевых бурь, которые возникают из-за обнаженного дна озера. В то же время ученые призывают не рассматривать этот ресурс как быстрое решение экологических проблем.

"Похоже, это водный ресурс, который может быть полезным в будущем, но нам нужно понять его и не эксплуатировать его чрезмерно, нанося вред водно-болотным угодьям", — предостерег Джонсон.

Новые горизонты исследований

Полученные результаты лишь открывают путь к более масштабным изучениям. Для ученых сейчас важно определить, откуда именно берут начало эти грунтовые воды и как они влияют на баланс озера. Кроме того, исследования помогут оценить, могут ли эти ресурсы стать фактором стабилизации экологической ситуации в регионе.

Сандерсон подытожил, что современные технологии дают возможность впервые увидеть подземные структуры с такой точностью. Это открывает новые перспективы не только для науки, но и для разработки стратегий сохранения озера.

Ранее сообщалось, что придунайские водоемы, включая озеро Китай, что в Одесской области, стремительно мелеют. Эта ситуация грозит оставить без доступа к воде как местные предприятия, так и жителей многих общин региона.

Также мы рассказывали, что Коростышевский карьер, который привлекает туристов и фотографов своими живописными пейзажами, когда-то был центром промышленной добычи. Это место является живым свидетельством того, как промышленность может трансформироваться в уникальную природную локацию.

