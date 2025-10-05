Безкиснева ера на Землі — вчені пояснили, коли це може статися

Дерева. Фото: Unsplash

В атмосфері нашої Планети через один мільярд років може зовсім не залишитися кисню. Це означає, що зникнуть придатні умови для життя усього живого на Землі.

До такого висновку дійшли вчені з NASA та Університету Тохо, пише видання Le Ravi.

Як Сонце "випалює" кисень

Дослідники пояснюють, що під впливом зростання температури на Сонці зруйнуються молекули вуглекислого газу (CO2). Без них рослини не зможуть здійснювати фотосинтез, а отже – перестануть виробляти кисень. Далі відбудеться ланцюгова реакція:

зникнуть ліси;

рівень кисню в атмосфері знизиться до нуля;

тварини та люди не зможуть вижити.

Виживуть лише анаеробні мікроорганізми, яким не потрібен кисень. Водночас концентрація метану зросте, повітря стане токсичним, а планета поступово перетвориться на безплідну скелю, як мільярди років тому. До того ж зруйнується й озоновий шар, тож поверхня Планети опиниться під сонячною радіацією.

"Навіть планета, яку ми сприймаємо як вічно гостинну, насправді тимчасова", — кажуть автори дослідження Казумі Озакі та Крістофер Рейнхард.

Вони зауважують, що завдяки цим висновкам можна краще зрозуміти, як еволюціонувала Земля та прискорити пошук придатних для життя екзопланет.

Раніше ми розповідали, що через потепління Світового океану може зникнути важливий мікроорганізм, який виробляє третину усього кисню на Планеті. Дізнавайтесь також, яке відкриття зробили вчені у глибинах Тихого океану.