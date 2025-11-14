Какого цвета бывает натуральный жемчуг и от чего зависит

Разноцветные жемчужины. Фото: Frank Mastoloni & Sons, Inc.

Натуральный жемчуг — это настоящие произведения природы, которые завораживают не только блеском, но и многообразием цветов. Многие представляют их только белыми, однако природная палитра значительно шире — от нежно-розовой до глубоко-черной.

Каждая жемчужина уникальна, и даже две, найденные рядом, могут иметь разные оттенки, отмечают специалисты компании "Серебряная страна".

Самыми известными остаются классические цвета:

Белый — символ элегантности и чистоты, любимый в свадебных украшениях. Кремовый — теплый тон с ноткой ретро, который добавляет изделиям мягкости. Серебристый — типичный для морского жемчуга Акойя, с холодным металлическим блеском. Розовый — редкий и романтичный, особенно с сиреневыми отливами.

Какие существуют редкие цвета жемчуга

Не менее впечатляющими являются жемчужины с необычными природными оттенками. Их красота особенно ценится среди ювелиров и коллекционеров:

черные и графитовые — жемчужины Таити, с зелеными, синими или фиолетовыми переливами;

золотистые — характерны для жемчуга Южных морей, от нежного шампанского до насыщенного желтого;

голубые и зеленые — редкие, создают эффект загадочности;

фиолетовые — проявляются как оттенок или отлив на розовых или серых камнях.

"Каждая натуральная жемчужина имеет свой овертон — тонкий отблеск, который меняет восприятие цвета. Именно он делает белую жемчужину немного розовой, а серую — с едва заметным голубым отливом", — отмечают специалисты.

От чего зависит цвет жемчуга

Цвет натурального жемчуга нельзя предсказать или искусственно заказать. Он формируется естественно, в процессе создания самой жемчужины внутри моллюска.

Ученые выделяют несколько основных факторов, которые определяют оттенок будущего украшения.

Как влияет вид моллюска на цвет жемчуга

Самую весомую роль играет вид моллюска и его раковина:

Устрицы с темными краями образуют черные или серые жемчужины. Те, что имеют золотисто-коричневый перламутр, создают жемчужины теплых солнечных оттенков. Пресноводные мидии обычно рождают белые, кремовые или розовые жемчужины.

Фактически, цвет внутренней части раковины определяет, какой станет сама жемчужина.

Как вода меняет цвет жемчужины

Среда, в которой живет моллюск, тоже существенно влияет на цвет:

морская или пресная вода имеет разную концентрацию микроэлементов и минералов;

микроводоросли и органические вещества, которые попадают внутрь моллюска, меняют пигментацию перламутра;

температура воды определяет скорость роста слоя перламутра: в холодной воде он формируется медленнее, создавая более насыщенный блеск.

Как сообщалось, культивируемый жемчуг является настоящими, природными драгоценностями, созданными в результате уникального сотрудничества человека и моллюска. Человек инициирует процесс, помещая крошечное "ядро" внутрь, вокруг которого в течение нескольких лет образуются слои блестящего перламутра.

Также мы рассказывали, что настоящий (дикий) жемчуг является редким природным чудом, поскольку он формируется внутри морских моллюсков, когда те постепенно наслаивают перламутр вокруг посторонней частицы. Из-за чрезвычайно длительного и сложного процесса образования и короткой жизни моллюсков, запасы натурального жемчуга почти исчерпаны, и его очень редко можно увидеть в современных ювелирных изделиях.