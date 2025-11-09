Видео
Культивированный жемчуг покорил мир — сколько стоит красота

Дата публикации 9 ноября 2025 14:15
обновлено: 17:23
Культивированный жемчуг — как используют в украшениях и сколько стоит
Ожерелье из жемчуга. Фото: Grains de Verre

Культивированный жемчуг — это не имитация, а природные жемчужины, появляющиеся благодаря сотрудничеству человека и природы. Человек лишь запускает процесс, вводя в тело моллюска крошечное "ядро", вокруг которого образуется слой перламутра. В течение нескольких лет этот процесс формирует блестящую драгоценность — гармонию выносливости, красоты и времени.

Именно эта технология сделала жемчуг доступным, отмечают специалисты компании "Золотой век". Если когда-то его могли позволить себе только монархи, то теперь украшения с жемчугом стали выбором для женщин и мужчин во всем мире. Более 99% всего жемчуга, который сегодня продают, - культивированный.

Читайте также:

Какой бывает в мире культивированный жемчуг

Мир культивированного жемчуга чрезвычайно разнообразен. Каждый тип имеет собственную историю, оттенки и цену:

  1. Морской жемчуг Акойя — классика японского ювелирного искусства. Он идеально круглый, имеет зеркальный блеск и преимущественно белый или кремовый цвет.
  2. Жемчуг Таити — уникальные черные жемчужины, которые переливаются зелеными, фиолетовыми или серебристыми оттенками. Считается символом загадочности и утонченности.
  3. Жемчуг Южных морей — самый большой и дорогой, его цвет колеблется от нежного белого до глубокого золотого. Выращивают его в водах Австралии, Индонезии и Филиппин.
  4. Пресноводный речной жемчуг — самый популярный благодаря доступности и разнообразию форм: круглые, овальные, асимметричные "барокко".

Как используют культивированный жемчуг в украшениях

Благодаря широкой палитре цветов и форм, культивированный жемчуг стал универсальным материалом в ювелирном мире. Его применяют не только в классических украшениях, но и в современных дизайнерских решениях.

Самые популярные варианты использования:

  • ожерелья и колье, подчеркивающие шею и декольте;
  • серьги-пусеты или подвески, которые добавляют образу элегантности;
  • кольца и браслеты с одиночными крупными жемчужинами;
  • броши, запонки, элементы декора одежды и аксессуаров.

Тренды 2025 года поощряют сочетать жемчуг с кэжуал-одеждой: свитерами, рубашками, джинсами. Он отлично смотрится в контрасте с грубыми текстурами, создавая эффект "мягкой роскоши".

Сколько стоит культивированный жемчуг

Цена жемчуга зависит от многих факторов: типа (морской или пресноводный), размера, формы, блеска и цвета. По данным портала Rutipo, стоимость одной жемчужины колеблется от нескольких десятков до десятков тысяч гривен.

Средние ориентиры цен:

  • мелкий пресноводный жемчуг (3-4 мм) — от 20 до 100 грн;
  • качественные жемчужины 7-9 мм — 100-350 грн;
  • крупный морской жемчуг (Акойя, Таити, Южных морей) свыше 10 мм — от 3 000 до 20 000 грн и более.

В стоимость готового ювелирного изделия входит не только сама жемчужина, но и цена металла, работа мастера, сложность дизайна и бренд.

Почему культивированный жемчуг остается в моде

Несмотря на изменчивость трендов, жемчуг не теряет актуальности. Его природная красота, глубокий блеск и универсальность делают его вне времени. Сегодня он символизирует не только элегантность, но и осознанный выбор - сочетание естественности, постоянства и мастерства человека.

Культивированный жемчуг доказывает: настоящая роскошь — это не избыточность, а гармония природы и человеческого творчества.

Как сообщалось, из-за длительного и сложного процесса естественного формирования, а также короткого срока жизни моллюсков, запасы натурального жемчуга почти исчерпаны. Именно поэтому в современных украшениях он встречается чрезвычайно редко.

Также мы сообщали, что в древности изумруды считались драгоценными камнями с магической силой, которым приписывали способность, например, предсказывать будущее или укреплять семейные узы. Сегодня этот зеленый драгоценный камень ценится как самоцвет первого класса, и его ценность приравнивается к алмазам, сапфирам и рубинам.

драгоценности красота камни жемчужное ожерелье ювелиры
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
