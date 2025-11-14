Якого кольору бувають натуральні перлини та від чого залежить

Різнокольорові перлини. Фото: Frank Mastoloni & Sons, Inc

Натуральні перлини — це справжні витвори природи, які зачаровують не лише блиском, а й різноманіттям кольорів. Багато хто уявляє їх лише білими, проте природна палітра значно ширша — від ніжно-рожевої до глибоко-чорної.

Кожна перлина унікальна, і навіть дві, знайдені поруч, можуть мати різні відтінки, зазначають фахівці компанії "Срібна країна".

Найвідомішими залишаються класичні кольори:

Білий — символ елегантності й чистоти, улюблений у весільних прикрасах. Кремовий — теплий тон із ноткою ретро, який додає виробам м’якості. Сріблястий — типовий для морських перлів Акойя, з холодним металевим блиском. Рожевий — рідкісний і романтичний, особливо з бузковими відливами.

Які існують рідкісні кольори перлів

Не менш вражаючими є перлини з незвичними природними відтінками. Їхня краса особливо цінується серед ювелірів і колекціонерів:

чорні та графітові — перлини Таїті, з зеленими, синіми або фіолетовими переливами;

золотисті — характерні для перлів Південних морів, від ніжного шампанського до насиченого жовтого;

блакитні та зелені — рідкісні, створюють ефект загадковості;

фіолетові — проявляються як відтінок або відлив на рожевих чи сірих каменях.

"Кожна натуральна перлина має свій овертон — тонкий відблиск, який змінює сприйняття кольору. Саме він робить білу перлину трохи рожевою, а сіру — з ледь помітним блакитним полиском", — наголошують фахівці.

Від чого залежить колір перлів

Колір натуральних перлів не можна передбачити чи штучно замовити. Він формується природно, у процесі створення самої перлини всередині молюска.

Вчені виділяють кілька основних чинників, які визначають відтінок майбутньої прикраси.

Як впливає вид молюска на колір перлів

Найвагомішу роль відіграє вид молюска та його раковина:

Устриці з темними краями утворюють чорні чи сірі перлини. Ті, що мають золотисто-коричневий перламутр, створюють перлини теплих сонячних відтінків. Прісноводні мідії зазвичай народжують білі, кремові або рожеві перлини.

Фактично, колір внутрішньої частини раковини визначає, якою стане сама перлина.

Як вода змінює колір перлини

Середовище, у якому живе молюск, теж суттєво впливає на колір:

морська чи прісна вода має різну концентрацію мікроелементів і мінералів;

мікроводорості та органічні речовини, які потрапляють усередину молюска, змінюють пігментацію перламутру;

температура води визначає швидкість росту шару перламутру: у холодній воді він формується повільніше, створюючи насиченіший блиск.

Як повідомлялось, культивовані перли є справжніми, природними коштовностями, створеними в результаті унікальної співпраці людини та молюска. Людина ініціює процес, поміщаючи крихітне "ядро" всередину, навколо якого протягом кількох років утворюються шари блискучого перламутру. Цей метод дозволяє отримати гармонійну коштовність, що поєднує витривалість, красу та час.

Також ми розповідали, що справжні (дикі) перлини є рідкісним природним дивом, оскільки вони формуються всередині морських молюсків, коли ті поступово нашаровують перламутр навколо сторонньої частинки. Через надзвичайно тривалий і складний процес утворення та коротке життя молюсків, запаси натуральних перлів майже вичерпані, і їх дуже рідко можна побачити в сучасних ювелірних виробах.