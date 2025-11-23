Китайские исследователи нашли способ превратить капли дождя в энергию — детали

Капли дождя падают в ладонь. Фото: Freepik

В течение десятилетий идея получать энергию не только из потоков воды или рек, но и из обычных дождевых капель казалась почти фантастикой. Однако команда китайских исследователей нашла способ превращать падающую воду в электричество. Они создали систему, которая дает представление о том, каким может быть будущее устойчивой энергетики — чистое, доступное и буквально "падающее с неба".

Почему дождь долго оставался без внимания

Еще в XIX веке люди поняли, что падающая вода может стать источником энергии — именно так появились первые водяные мельницы и гидроэлектростанции. В 1878 году британский инженер даже смог подпитать лампу благодаря воде из искусственного озера.

Но дальше дело не продвинулось — тогдашние технологии не позволяли получать энергию из мелких источников вроде отдельных капель.

Дождь же долгое время не рассматривали как реальный вариант. Считалось, что для этого нужны сложные материалы и громоздкие конструкции. К тому же капля — это минимальный объем воды, в котором сложно "поймать" достаточно энергии. Современные материалы и новые технологические подходы изменили правила игры.

Что изобрели китайские ученые

Исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики создали генератор нового типа — W-DEG, или генератор дождевого электричества. Это легкое плавающее устройство, которое собирает капли дождя, падающие сверху, и превращает их в электрическую энергию.

Как это работает:

W-DEG плавает на поверхности водоема — реки, озера или даже искусственного резервуара. Капля дождя попадает на диэлектрическую пленку сверху устройства. Ионы в воде помогают создавать электрический заряд. Вода под устройством служит естественным проводящим электродом.

Устройство устойчиво к перепадам температуры и уровня соли, а система микродренажа не позволяет ему перегреваться. Даже во время сильного дождя генератор продолжает работать стабильно.

Мощность пока небольшая — панель площадью 0,3 м² может питать около 50 светодиодов одновременно. Но если таких устройств будет много, их можно использовать как вспомогательный источник энергии рядом с солнечными и ветровыми системами.

Китай уже экспериментирует с подобными технологиями, и некоторые домохозяйства даже используют дождевые системы как дополнительный источник дохода, сохраняя и продавая произведенную энергию.

