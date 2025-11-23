Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Китайские ученые научились превращать дождевую воду в энергию

Китайские ученые научились превращать дождевую воду в энергию

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 17:25
обновлено: 17:33
Китайские исследователи нашли способ превратить капли дождя в энергию — детали
Капли дождя падают в ладонь. Фото: Freepik

В течение десятилетий идея получать энергию не только из потоков воды или рек, но и из обычных дождевых капель казалась почти фантастикой. Однако команда китайских исследователей нашла способ превращать падающую воду в электричество. Они создали систему, которая дает представление о том, каким может быть будущее устойчивой энергетики — чистое, доступное и буквально "падающее с неба".

Об этом сообщило издание Ecoticias.

Реклама
Читайте также:

Почему дождь долго оставался без внимания

Еще в XIX веке люди поняли, что падающая вода может стать источником энергии — именно так появились первые водяные мельницы и гидроэлектростанции. В 1878 году британский инженер даже смог подпитать лампу благодаря воде из искусственного озера.

Но дальше дело не продвинулось — тогдашние технологии не позволяли получать энергию из мелких источников вроде отдельных капель.

Дождь же долгое время не рассматривали как реальный вариант. Считалось, что для этого нужны сложные материалы и громоздкие конструкции. К тому же капля — это минимальный объем воды, в котором сложно "поймать" достаточно энергии. Современные материалы и новые технологические подходы изменили правила игры.

Что изобрели китайские ученые

Исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики создали генератор нового типа — W-DEG, или генератор дождевого электричества. Это легкое плавающее устройство, которое собирает капли дождя, падающие сверху, и превращает их в электрическую энергию.

Как это работает:

  1. W-DEG плавает на поверхности водоема — реки, озера или даже искусственного резервуара.
  2. Капля дождя попадает на диэлектрическую пленку сверху устройства.
  3. Ионы в воде помогают создавать электрический заряд.
  4. Вода под устройством служит естественным проводящим электродом.

Устройство устойчиво к перепадам температуры и уровня соли, а система микродренажа не позволяет ему перегреваться. Даже во время сильного дождя генератор продолжает работать стабильно.

Мощность пока небольшая — панель площадью 0,3 м² может питать около 50 светодиодов одновременно. Но если таких устройств будет много, их можно использовать как вспомогательный источник энергии рядом с солнечными и ветровыми системами.

Китай уже экспериментирует с подобными технологиями, и некоторые домохозяйства даже используют дождевые системы как дополнительный источник дохода, сохраняя и продавая произведенную энергию.

Ранее мы писали, что архитектор немецкого происхождения из Барселоны изобрел прибор, который бросает вызов традиционным солнечным турбинам. Сферический генератор Rawlemon Solar Architecture способен обеспечивать около 1,1 кВт-ч энергии в день бесплатно.

Также мы рассказывали, что впервые в истории устойчивого судоходства на грузовое судно установили морскую солнечную энергосистему. Эта инновация может в корне изменить отрасль.

Китай изобретение открытие ученые зеленая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации