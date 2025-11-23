Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Китайські вчені навчилися перетворювати дощову воду на енергію

Китайські вчені навчилися перетворювати дощову воду на енергію

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:33
Китайські дослідники знайшли спосіб перетворити краплі дощу на енергію — деталі
Краплі дощу падають в долоню. Фото: Freepik

Протягом десятиліть ідея отримувати енергію не лише з потоків води чи річок, а й зі звичайних дощових крапель здавалася майже фантастикою. Проте команда китайських дослідників знайшла спосіб перетворювати падаючу воду на електрику. Вони створили систему, яка дає уявлення про те, яким може бути майбутнє сталої енергетики — чисте, доступне та буквально "таке, що падає з неба".

Про це повідомило видання Ecoticias.

Реклама
Читайте також:

Чому дощ довго залишався поза увагою

Ще в XIX столітті люди зрозуміли, що падаюча вода може стати джерелом енергії — саме так з’явилися перші водяні млини та гідроелектростанції. У 1878 році британський інженер навіть зміг підживити лампу завдяки воді зі штучного озера.

Але далі справа не просунулась — тодішні технології не дозволяли отримувати енергію з дрібних джерел на кшталт окремих крапель.

Дощ же тривалий час не розглядали як реальний варіант. Вважалось, що для цього потрібні складні матеріали та громіздкі конструкції. До того ж крапля — це мінімальний об’єм води, у якому складно "зловити" достатньо енергії. Сучасні матеріали та нові технологічні підходи змінили правила гри.

Що винайшли китайські вчені

Дослідники з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики створили генератор нового типу — W-DEG, або генератор дощової електрики. Це легкий плаваючий пристрій, який збирає краплі дощу, що падають зверху, і перетворює їх на електричну енергію.
Як це працює:

  1. W-DEG плаває на поверхні водойми — річки, озера чи навіть штучного резервуара.
  2. Крапля дощу потрапляє на діелектричну плівку зверху пристрою.
  3. Іони у воді допомагають створювати електричний заряд.
  4. Вода під пристроєм слугує природним провідним електродом.

Пристрій стійкий до перепадів температури та рівня солі, а система мікродренажу не дозволяє йому перегріватися. Навіть під час сильного дощу генератор продовжує працювати стабільно.

Потужність поки що невелика — панель площею 0,3 м² може живити близько 50 світлодіодів одночасно. Але якщо таких пристроїв буде багато, їх можна використовувати як допоміжне джерело енергії поруч із сонячними та вітровими системами.

Китай уже експериментує з подібними технологіями, і деякі домогосподарства навіть використовують дощові системи як додаткове джерело доходу, зберігаючи та продаючи вироблену енергію.

Раніше ми писали, що архітектор німецького походження з Барселони винайшов прилад, який кидає виклик традиційним сонячним турбінам. Сферичний генератор Rawlemon Solar Architecture здатен забезпечувати близько 1,1 кВт-год енергії на день безплатно.

Також ми розповідали, що вперше в історії сталого судноплавства на вантажне судно встановили морську сонячну енергосистему. Ця інновація може докорінно змінити галузь.

Китай винахід відкриття вчені зелена енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації