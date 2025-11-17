Відео
Головна Індустрії Найбільша у світі воднева електростанція — у чому унікальність

Найбільша у світі воднева електростанція — у чому унікальність

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:20
Оновлено: 22:32
Електростанцію на водневих паливних елементах збудували у Південній Кореї — чому цей проєкт особливий
Один із елементів плавучої водневої електростанції. Фото: Scotra

Південна Корея будує найбільшу у світі електростанцію з потужністю у 108 МВт. Вона працюватиме на водневих паливних елементах.

Воднева електростанція з’явиться на греблі Імха на схід від міста Андон. Тут вже встановили гідроелектростанцію з потужністю 50 МВт, йдеться у публікації Interestingengineering.

Читайте також:

Сонячні модулі й плавучі платформи

Воднева електростанція система складається з 16 взаємопов'язаних плавучих платформ з сонячними модулями. Комбінована установка дозволяє комплексу вдень відправляти сонячну енергію живити енергосистему сонячною енергією, а вночі перемикатиметься на виробництво гідроенергії, щоб підтримувати створення електроенергії вночі.

Очікується, що електростанція на водні збільшить постачання чистої енергії жителям Південної Кореї. Зараз система ще не працює на повну потужність, та коли це станеться — гібридна сонячна гідроелектростанція вироблятиме близько 61 ГВт/год відновлюваної електроенергії щороку. 

"Цього об’єму достатньо, щоб забезпечити електроенергією 22 тисячі домогосподарств — це майже 27% усіх будинків у місті Андон", — зазначається у статті.

У чому головна особливість електростанції 

Цікавим є й те, що грошову вигоду від роботи плавучої гідроелектростанції отримають люди, які живуть поруч із об’єктом. 

"Такий підхід не тільки сприяє зростанню доходів місцевого населення, а й зміцнює суспільне визнання великомасштабної інфраструктури відновлюваних джерел енергії, надаючи жителям прилеглих районів пряму зацікавленість у її успіху", — пишуть журналісти. 

Також зазначається, що за даним Корейського енергетичного агентства, минулого року ця країна збільшила потужність сонячних електростанцій приблизно на 2,5 гігавата. Таким чином, загальна потужність сонячних електростанцій перевищила  29,5 гігаватів.

Раніше ми розповідали, що у Китаї пройшли випробування першого у світі плавучого вітрового генератора. Він здатен перетворювати вітер на електроенергію. Дізнавайтесь також, яке відкриття може докорінно змінити світову енергетику

Південна Корея сфера енергетики енергетика зелена енергетика сонячні електростанції
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
