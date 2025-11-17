Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Крупнейшая в мире водородная электростанция — в чем уникальность

Крупнейшая в мире водородная электростанция — в чем уникальность

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 06:20
обновлено: 22:32
Электростанцию на водородных топливных элементах построили в Южной Корее — почему этот проект особенный
Один из элементов плавучей водородной электростанции. Фото: Scotra

Южная Корея строит крупнейшую в мире электростанцию с мощностью в 108 МВт. Она будет работать на водородных топливных элементах.

Водородная электростанция появится на плотине Имха к востоку от города Андон. Здесь уже установили гидроэлектростанцию с мощностью 50 МВт, говорится в публикации Interestingengineering.

Реклама
Читайте также:

Солнечные модули и плавучие платформы

Водородная электростанция система состоит из 16 взаимосвязанных плавучих платформ с солнечными модулями. Комбинированная установка позволяет комплексу днем отправлять солнечную энергию питать энергосистему солнечной энергией, а ночью переключаться на производство гидроэнергии, чтобы поддерживать создание электроэнергии ночью.

Ожидается, что электростанция на водороде увеличит поставки чистой энергии жителям Южной Кореи. Сейчас система еще не работает на полную мощность, но когда это произойдет - гибридная солнечная гидроэлектростанция будет производить около 61 ГВт/ч возобновляемой электроэнергии ежегодно.

"Этого объема достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 22 тысячи домохозяйств — это почти 27% всех домов в городе Андон", — отмечается в статье.

В чем главная особенность электростанции

Интересно и то, что денежную выгоду от работы плавучей гидроэлектростанции получат люди, которые живут рядом с объектом.

"Такой подход не только способствует росту доходов местного населения, но и укрепляет общественное признание крупномасштабной инфраструктуры возобновляемых источников энергии, предоставляя жителям близлежащих районов прямую заинтересованность в ее успехе", — пишут журналисты.

Также отмечается, что по данным Корейского энергетического агентства, в прошлом году эта страна увеличила мощность солнечных электростанций примерно на 2,5 гигаватта. Таким образом, общая мощность солнечных электростанций превысила 29,5 гигаватта.

Ранее мы рассказывали, что в Китае прошли испытания первого в мире плавучего ветрового генератора. Он способен превращать ветер в электроэнергию. Узнавайте также, какое открытие может в корне изменить мировую энергетику.

Южная Корея сфера энергетики энергетика зеленая энергетика солнечные электростанции
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации