Электростанцию на водородных топливных элементах построили в Южной Корее — почему этот проект особенный

Южная Корея строит крупнейшую в мире электростанцию с мощностью в 108 МВт. Она будет работать на водородных топливных элементах.

Водородная электростанция появится на плотине Имха к востоку от города Андон. Здесь уже установили гидроэлектростанцию с мощностью 50 МВт, говорится в публикации Interestingengineering.

Солнечные модули и плавучие платформы

Водородная электростанция система состоит из 16 взаимосвязанных плавучих платформ с солнечными модулями. Комбинированная установка позволяет комплексу днем отправлять солнечную энергию питать энергосистему солнечной энергией, а ночью переключаться на производство гидроэнергии, чтобы поддерживать создание электроэнергии ночью.

Ожидается, что электростанция на водороде увеличит поставки чистой энергии жителям Южной Кореи. Сейчас система еще не работает на полную мощность, но когда это произойдет - гибридная солнечная гидроэлектростанция будет производить около 61 ГВт/ч возобновляемой электроэнергии ежегодно.

"Этого объема достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 22 тысячи домохозяйств — это почти 27% всех домов в городе Андон", — отмечается в статье.

В чем главная особенность электростанции

Интересно и то, что денежную выгоду от работы плавучей гидроэлектростанции получат люди, которые живут рядом с объектом.

"Такой подход не только способствует росту доходов местного населения, но и укрепляет общественное признание крупномасштабной инфраструктуры возобновляемых источников энергии, предоставляя жителям близлежащих районов прямую заинтересованность в ее успехе", — пишут журналисты.

Также отмечается, что по данным Корейского энергетического агентства, в прошлом году эта страна увеличила мощность солнечных электростанций примерно на 2,5 гигаватта. Таким образом, общая мощность солнечных электростанций превысила 29,5 гигаватта.

