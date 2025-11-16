Китай провел испытания крупнейшего в мире воздушного змея — как изобретение изменит ветроэнергетику

Воздушный змей в небе. Фото иллюстративное: Pexels

Китай успешно провел летные испытания крупнейшего в мире воздушного змея, созданного для производства электроэнергии из ветра на больших высотах. Это стало важным прорывом в развитии новых ветроэнергетических технологий.

Interesting Engineering

Гигантский змей — площадью 5 000 квадратных метров — является частью первого в Китае государственного проекта, который имеет целью научиться добывать ветровую энергию высоко в небе, где ветер сильнее и стабильнее.

Большой шаг вперед в развитии чистой энергетики

Конструкцию создала Китайская энергетически-инженерная корпорация. Во время испытаний система полностью развернулась и правильно свернулась в воздухе.

На полигоне огромного змея подняли на высоту примерно 300 метров с помощью гелиевого шара. Когда он раскрылся, натянул тросы, подключенные к генератору на земле — и таким образом ветер начал превращаться в электричество.

В отличие от обычных ветровых турбин с башнями и лопастями, эта система больше похожа на управляемый гигантский змей с тросами, которые тянут генератор внизу. Такой подход позволяет "ловить" сильные вентилируемые потоки высоко над землей.

Как работают высотные ветровые технологии

Ветроэнергетика на больших высотах считается перспективным направлением, ведь воздух там движется быстрее, равномернее и содержит больше энергии. В мире существует два основных вида таких систем. Первые — воздушные, имеющие легкие турбины прямо на летающей платформе. Вторые — наземные, где воздушный змей или купол управляет генератором, расположенным на земле. Именно таким является китайский вариант.

Во время последних тестов инженеры также проверили работу меньших змеев площадью 1 200 квадратных метров. Они успешно продемонстрировали правильное развертывание, сворачивание и стабильную передачу энергии.

Главный директор испытаний Цао Лунь объяснил, что эти результаты дали важные данные для дальнейшего совершенствования технологии и создания стандартов для таких систем.

Возможности, эффективность и польза для окружающей среды

По сравнению с традиционными ветровыми электростанциями, высотные системы имеют следующие преимущества:

занимают до 95% меньше земли;

используют на 90% меньше стали;

снижают стоимость электроэнергии примерно на 30%.

Одна такая система мощностью 10 мегаватт может производить около 20 миллионов киловатт-часов в год — этого хватит, чтобы обеспечить электричеством примерно 10 тысяч домов.

Эти технологии не только экономят ресурсы, но и меньше вредят природе, поскольку не требуют больших площадей и тяжелых конструкций. А ветер на высоте более стабилен, поэтому система может работать почти непрерывно.

Старший технический эксперт Хо Шаолей отметил, что команда планирует протестировать работу нескольких змеев одновременно и уже в следующем году начать полноценные испытания по производству электроэнергии.

