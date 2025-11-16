Відео
Китай здійснив прорив у вітроенергетиці — що винайшли науковці

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 10:35
Оновлено: 11:44
Китай провів випробування найбільшого у світі повітряного змія — як винахід змінить вітроенергетику
Повітряний змій в небі. Фото ілюстративне: Pexels

Китай успішно провів льотні випробування найбільшого у світі повітряного змія, створеного для виробництва електроенергії з вітру на великих висотах. Це стало важливим проривом у розвитку нових вітроенергетичних технологій.

Про це повідомило видання Interesting Engineering

Гігантський змій — площею 5 000 квадратних метрів — є частиною першого в Китаї державного проєкту, який має на меті навчитися добувати вітрову енергію високо в небі, де вітер сильніший та стабільніший.

Великий крок уперед у розвитку чистої енергетики

Конструкцію створила Китайська енергетично-інженерна корпорація. Під час випробувань система повністю розгорнулася та правильно згорнулася в повітрі. 

На полігоні величезного змія підняли на висоту приблизно 300 метрів за допомогою гелієвої кулі. Коли він розкрився, натягнув троси, під'єднані до генератора на землі — і таким чином вітер почав перетворюватися на електрику.

На відміну від звичайних вітрових турбін із вежами та лопатями, ця система більше схожа на керований гігантський змій із тросами, які тягнуть генератор унизу. Такий підхід дозволяє "ловити" сильні вентильовані потоки високо над землею.

Як працюють висотні вітрові технології

Вітроенергетика на великих висотах вважається перспективним напрямом, адже повітря там рухається швидше, рівномірніше та містить більше енергії. У світі існує два основні види таких систем. Перші — повітряні, що мають легкі турбіни прямо на летючій платформі. Другі — наземні, де повітряний змій або купол керують генератором, розташованим на землі. Саме таким є китайський варіант.

Під час останніх тестів інженери також перевірили роботу менших зміїв площею 1 200 квадратних метрів. Вони успішно продемонстрували правильне розгортання, згортання та стабільну передачу енергії.

Головний директор випробувань Цао Лунь пояснив, що ці результати дали важливі дані для подальшого вдосконалення технології та створення стандартів для таких систем.

Можливості, ефективність та користь для довкілля

Порівняно з традиційними вітровими електростанціями, висотні системи мають такі переваги:

  • займають до 95% менше землі;
  • використовують на 90% менше сталі;
  • знижують вартість електроенергії приблизно на 30%.

Одна така система потужністю 10 мегаватів може виробляти близько 20 мільйонів кіловат-годин на рік — цього вистачить, щоб забезпечити електрикою приблизно 10 тисяч домівок.

Ці технології не лише економлять ресурси, а й менше шкодять природі, оскільки не потребують великих площ і важких конструкцій. А вітер на висоті стабільніший, тому система може працювати майже безперервно.

Старший технічний експерт Хо Шаолей зазначив, що команда планує протестувати роботу кількох зміїв одночасно та вже наступного року розпочати повноцінні випробування з виробництва електроенергії.

Китай винахід випробовування зелена енергетика відновлювальна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
