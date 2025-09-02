"Утка" в форме лебедя — Польша показала новинку для армии
На международной выставке вооружений MSPO 2025 в Польше презентовали необычную разработку — беспилотник Kaczka, замаскированный под лебедя. Этот аппарат создали в Военном институте сухопутных войск для выполнения скрытой разведки и внезапных атак.
О том, как выглядит разработка и какие у нее характеристики, сообщает Defense Express.
Что известно о новом беспилотнике
Несмотря на название Kaczka (в переводе с польского — "утка"), аппарат внешне больше похож на лебедя. В верхней части расположено муляжное тело птицы, а в "голову" вмонтирована камера для наблюдения.
Интересно, что дрон может не только передвигаться по воде, имитируя движения настоящей птицы, он еще оборудован небольшими колесами для движения по суше.
Характеристики и недостатки разработки
По сути, это коробкообразная конструкция со всем техническим оборудованием, способная перевозить груз весом до 10 кг. Дрон обладает:
- Автономный режим работы.
- Радиус управления — до 5 км.
Впрочем, эксперты сомневаются в практичности такой идеи. С близкого расстояния аппарат трудно спутать с живым лебедем, но из-за громоздкого корпуса и ограниченных функций он значительно уступает обычным FPV-дронам и квадрокоптерам, которые дешевле и более функциональны.
Концепция маскировки дронов под птиц используется уже несколько лет. Например, в Китае испытывают орнитоптеры, имитирующие полет птиц, а также микродроны размером с насекомых. Польский вариант выглядит скорее как эксперимент, вызывающий интерес, но пока не демонстрирующий большой практической пользы.
