Главная Индустрии "Утка" в форме лебедя — Польша показала новинку для армии

"Утка" в форме лебедя — Польша показала новинку для армии

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 15:59
"Утка" в форме лебедя — Польша показала новинку для армии
Дрон в виде птицы. Фото: x.com/P_Militarny

На международной выставке вооружений MSPO 2025 в Польше презентовали необычную разработку — беспилотник Kaczka, замаскированный под лебедя. Этот аппарат создали в Военном институте сухопутных войск для выполнения скрытой разведки и внезапных атак.

О том, как выглядит разработка и какие у нее характеристики, сообщает Defense Express.

Что известно о новом беспилотнике

Несмотря на название Kaczka (в переводе с польского — "утка"), аппарат внешне больше похож на лебедя. В верхней части расположено муляжное тело птицы, а в "голову" вмонтирована камера для наблюдения.

Интересно, что дрон может не только передвигаться по воде, имитируя движения настоящей птицы, он еще оборудован небольшими колесами для движения по суше.

Характеристики и недостатки разработки

По сути, это коробкообразная конструкция со всем техническим оборудованием, способная перевозить груз весом до 10 кг. Дрон обладает:

  1. Автономный режим работы.
  2. Радиус управления — до 5 км.

Впрочем, эксперты сомневаются в практичности такой идеи. С близкого расстояния аппарат трудно спутать с живым лебедем, но из-за громоздкого корпуса и ограниченных функций он значительно уступает обычным FPV-дронам и квадрокоптерам, которые дешевле и более функциональны.

Концепция маскировки дронов под птиц используется уже несколько лет. Например, в Китае испытывают орнитоптеры, имитирующие полет птиц, а также микродроны размером с насекомых. Польский вариант выглядит скорее как эксперимент, вызывающий интерес, но пока не демонстрирующий большой практической пользы.

Ранее мы писали, что Россия, вероятно, готовится к очередному тестированию крылатой ракеты с ядерной установкой 9М730 "Буревестник". Из-за конструктивных рисков ее называют "летучим Чернобылем", ведь авария может иметь катастрофические последствия.

Также мы рассказывали, что полномасштабная война против Украины резко ускорила развитие ударных дронов, в частности FPV-моделей, которые эффективно уничтожают технику и личный состав врага. Тем временем в Южной Корее появились FPV-дроны с ИИ, способные действовать роем, что является технологическим прорывом.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
