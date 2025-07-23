Турция показала новейшую гиперзвуковую ракету — мощнее ли российского Кинжала

Ракета Tayfun Block-4. Фото: ROKETSAN/X

На международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025 в Стамбуле представили гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4, которая по определенным характеристикам опережает российский "Кинжал". Турция бросила вызов мировым аналогам и продемонстрировала, что способна закрепить позиции на глобальном рынке вооружений.

Об этом сообщила пресс-служба компании ROKETSAN в соцсети X.

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Что известно о ракете Tayfun Block-4

Это улучшенная версия предыдущей модели гиперзвуковой баллистической ракеты от турецкой военно-промышленной компании ROKETSAN, специализирующейся на ракетном вооружении. TAYFUN Block-4 отличается от более ранних модификаций увеличенной дальностью поражения и улучшенной скоростью.

"Мы представили шесть новых систем, которые еще больше укрепят мощность нашей оборонной промышленности. Каждая система, разработанная благодаря национальным инженерным достижениям и местным возможностям, отражает уровень, которого мы достигли в создании передовых технологий", — уточнили разработчики.

В первый день #IDEF2025 мы представили шесть новых систем, которые еще больше укрепят мощь нашей оборонной промышленности.



Каждая система, разработанная за счет национального инжиниринга и собственных возможностей, отражает уровень, которого мы достигли в генерации передовых технологий и... pic.twitter.com/bPEI5QBQFK - ROKETSAN (@roketsan) 22 июля 2025 г .

По данным издания Ensonhaber, Tayfun Block-4 может похвастаться такими характеристиками:

вес — около 7,3 тонны;

длина — примерно 10 м;

диаметр — 938 мм;

дальность поражения — около 3 000 км;

скорость — более 6 000 км/ч;

точность — отклонение не более 5 м.

Ракета является носителем многоцелевой боевой части, способной уничтожать различные объекты на большом расстоянии: системы противовоздушной обороны, командные пункты, военные ангары и стратегические объекты. Для сравнения, российские гиперзвуковые "Кинжалы", которыми неоднократно били по Украине, имеет заявленную дальность около 2000 км.

Таким образом, Турция пополнила свой военный арсенал очень сильным оружием, способным стать символом стратегического рывка страны в области оборонной промышленности. ROKETSAN представила на международной выставке еще несколько новых разработок, в частности противокорабельную ракету Atmaca и баллистическую ракету воздушного базирования 300 Er.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ночь с 21 на 22 июля россияне атаковали украинские объекты газодобычи, используя беспилотные летательные аппараты. Эта атака стала очередной попыткой сорвать подготовку к отопительному сезону и вызвать проблемы с газоснабжением.

Также мы писали, что в Балтийском море возле города Свиноуйсьце Польша обнаружила месторождение с более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубов газа. Это открытие может стать одним из крупнейших в ЕС за десятилетия и усилить энергетическую независимость страны.