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Головна Індустрії РФ атакувала газові об'єкти в Україні — чи будуть відключення

РФ атакувала газові об'єкти в Україні — чи будуть відключення

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:23
Росія атакувала об'єкти Нафтогазу — який план у ворога
Працівник біля газових труб. Фото: УНІАН

У ніч з 21 на 22 липня об'єкти газовидобутку Групи Нафтогаз були атаковані російською армією. Ворог використав для удару свої безпілотники. 

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький

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Детальніше про атаку РФ на газову інфраструктуру

Сергій Корецький підкреслив, що ця атака — це цілеспрямований терористичний акт. Таким чином ворог хоче зірвати підготовку до опалювального сезону та створити проблеми з газопостачанням для українців у холодну пору року.

"Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть", — сказав Корецький. 

Водночас про плани відключити від газу побутових чи промислових споживачів у компанії наразі не повідомляють.

До чого призводять удари РФ по українських газооб'єктах 

Російська армія часто атакує об'єкти газовидобутку в Україні під час повітряних атак. Хоча ця інфраструктура не має військової цінності, ворог все одно атакує її у різних регіонах, щоб спровокувати енергетичну кризу у нашій країні. 

Як розповідав раніше в етері програми Ранок.LIVE  директор енергопрограм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, через удари РФ по газооб'єктах Україні доводиться нарощувати імпорт газу та витрачати гроші на те, щоб покрити дефіцит палива. 

Нагадаємо, міжнародний трибунал наприкінці червня 2025 року зобов'язав російський Газпром виплатити Нафтогазу 1,37 мільярда доларів. Це гроші за те, що російська компанія порушила контрактні зобов'язання та не платила за газ. Тим часом країни ЄС 18 липня схвалили новий пакет санкцій проти РФ. Очікується, що Євросоюз запровадить ціновий ліміт на нафту з Росії. 

Нафтогаз безпілотники війна в Україні енергетика атака
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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