Россия атаковала объекты Нафтогаза — какой план у врага

РФ атаковала газовые объекты в Украине — будут ли отключения
В ночь с 21 на 22 июля объекты газодобычи Группы Нафтогаз были атакованы российской армией. Враг использовал для удара свои беспилотники.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Подробнее об атаке РФ на газовую инфраструктуру
Серегей Корецкий подчеркнул, что эта атака — это целенаправленный террористический акт. Таким образом враг хочет сорвать подготовку к отопительному сезону и создать проблемы с газоснабжением для украинцев в холодное время года.
"Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут", — сказал Корецкий.
В то же время о планах отключить от газа бытовых или промышленных потребителей в компании пока не сообщают.
К чему приводят удары РФ по украинским газообъектам
Российская армия часто атакует объекты газодобычи в Украине во время воздушных атак. Хотя они не несут военной ценности, враг все равно атакует критическую инфраструктуру в разных регионах, чтобы спровоцировать энергетический кризис в нашей стране.
Как рассказывал ранее в эфире программы Ранок.LIVE директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, из-за ударов РФ по газообъектам, Украине приходится наращивать импорт газа и тратить деньги на то, чтобы покрыть дефицит топлива.
Напомним, международный трибунал в конце июня 2025 года обязал российский Газпром выплатить Нафтогазу 1,37 миллиарда долларов. Это деньги за то, что российская компания нарушила контрактные обязательства и не платила за газ. Тем временем страны ЕС 18 июля одобрили новый пакет санкций против РФ. Ожидается, что Евросоюз введет ценовой лимит на нефть из России.
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