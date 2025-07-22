Россия атаковала объекты Нафтогаза — какой план у врага

Работник возле газовых труб. Фото: УНИАН

В ночь с 21 на 22 июля объекты газодобычи Группы Нафтогаз были атакованы российской армией. Враг использовал для удара свои беспилотники.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

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Серегей Корецкий подчеркнул, что эта атака — это целенаправленный террористический акт. Таким образом враг хочет сорвать подготовку к отопительному сезону и создать проблемы с газоснабжением для украинцев в холодное время года.

"Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут", — сказал Корецкий.

В то же время о планах отключить от газа бытовых или промышленных потребителей в компании пока не сообщают.

К чему приводят удары РФ по украинским газообъектам

Российская армия часто атакует объекты газодобычи в Украине во время воздушных атак. Хотя они не несут военной ценности, враг все равно атакует критическую инфраструктуру в разных регионах, чтобы спровоцировать энергетический кризис в нашей стране.

Как рассказывал ранее в эфире программы Ранок.LIVE директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, из-за ударов РФ по газообъектам, Украине приходится наращивать импорт газа и тратить деньги на то, чтобы покрыть дефицит топлива.

Напомним, международный трибунал в конце июня 2025 года обязал российский Газпром выплатить Нафтогазу 1,37 миллиарда долларов. Это деньги за то, что российская компания нарушила контрактные обязательства и не платила за газ. Тем временем страны ЕС 18 июля одобрили новый пакет санкций против РФ. Ожидается, что Евросоюз введет ценовой лимит на нефть из России.