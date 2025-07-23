Туреччина показала найновішу гіперзвукову ракету — чи потужніша за російський Кинджал

Ракета Tayfun Block-4. Фото: ROKETSAN/X

На міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025 у Стамбулі представили гіперзвукову ракету Tayfun Block-4, яка за певними характеристиками випереджає російський "Кинджал". Туреччина кинула виклик світовим аналогам і продемонструвала, що здатна закріпити позиції на глобальному ринку озброєнь.

Про це повідомила пресслужба компанії ROKETSAN в соцмережі X.

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Це покращена версія попередньої моделі гіперзвукової балістичної ракети від турецької військово-промислової компанії ROKETSAN, що спеціалізується на ракетному озброєнні. TAYFUN Block-4 відрізняється від більш ранніх модифікацій збільшеною дальністю ураження та покращеною швидкістю.

"Ми представили шість нових систем, які ще більше зміцнять потужність нашої оборонної промисловості. Кожна система, розроблена завдяки національним інженерним досягненням та місцевим можливостям, відображає рівень, якого ми досягли у створенні передових технологій", — уточнили розробники.

On the first day of #IDEF2025, we unveiled six new systems that will further strengthen the power of our defense industry.



Each system, developed through national engineering and indigenous capabilities, reflects the level we have reached in generating advanced technologies and… pic.twitter.com/bPEI5QBQFK — ROKETSAN (@roketsan) July 22, 2025

За даними видання Ensonhaber, Tayfun Block-4 може похвалитися такими характеристиками:

вага — близько 7,3 тонни;

довжина — приблизно 10 м;

діаметр — 938 мм;

дальність ураження — близько 3 000 км;

швидкість — понад 6 000 км/год.;

точність — відхилення не більше 5 м.

Ракета є носієм багатоцільової бойової частини, здатної знищувати різні об’єкти на великій відстані: системи протиповітряної оборони, командні пункти, військові ангари та стратегічні об’єкти. Для порівняння, російські гіперзвукові "Кинжали", якими неодноразово били по Україні, має заявлену дальність близько 2000 км.

Таким чином, Туреччина поповнила свій воєнний арсенал дуже сильною зброєю, здатною стати символом стратегічного ривка країни в галузі оборонної промисловості. ROKETSAN представила на міжнародній виставці ще кілька нових розробок, зокрема протикорабельну ракету Atmaca і балістичну ракету повітряного базування 300 Er.

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