”Качка” у формі лебедя — Польща показала новинку для армії

Дрон у вигляді птаха. Фото: x.com/P_Militarny

На міжнародній виставці озброєнь MSPO 2025 у Польщі презентували незвичайну розробку — безпілотник Kaczka, замаскований під лебедя. Цей апарат створили у Військовому інституті сухопутних військ для виконання прихованої розвідки та раптових атак.

Про те, як виглядає розробка та які у неї характеристики, повідомляє Defense Express.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про новий безпілотник

Попри назву Kaczka (у перекладі з польської — "качка"), апарат зовні більше схожий на лебедя. У верхній частині розташоване муляжне тіло птаха, а в "голову" вмонтовано камеру для спостереження.

Цікаво, що дрон може не лише пересуватися по воді, імітуючи рухи справжнього птаха, він ще обладнаний невеликими колесами для руху по суші.

Характеристики та недоліки розробки

По суті, це коробкоподібна конструкція з усім технічним обладнанням, здатна перевозити вантаж вагою до 10 кг. Дрон має:

Автономний режим роботи. Радіус керування — до 5 км.

Втім, експерти сумніваються у практичності такої ідеї. З близької відстані апарат важко сплутати з живим лебедем, але через громіздкий корпус і обмежені функції він значно поступається звичайним FPV-дронам та квадрокоптерам, які дешевші та більш функціональні.

Концепція маскування дронів під птахів використовується вже кілька років. Наприклад, у Китаї випробовують орнітоптери, що імітують політ птахів, а також мікродрони розміром із комах. Польський варіант виглядає скоріше як експеримент, що викликає інтерес, але поки не демонструє великої практичної користі.

Раніше ми писали, що Росія, ймовірно, готується до чергового тестування крилатої ракети з ядерною установкою 9М730 "Буревісник". Через конструктивні ризики її називають "летючим Чорнобилем", адже аварія може мати катастрофічні наслідки.

Також ми розповідали, що повномасштабна війна проти України різко прискорила розвиток ударних дронів, зокрема FPV-моделей, які ефективно знищують техніку та особовий склад ворога. Тим часом у Південній Кореї з’явилися FPV-дрони з ШІ, здатні діяти роєм, що є технологічним проривом.