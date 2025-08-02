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Головна Індустрії Рій дронів з ШІ — у Південній Кореї показали унікальну розробку

Рій дронів з ШІ — у Південній Кореї показали унікальну розробку

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:35
10 роїв по 10 дронів — у Південній Кореї розробили унікальні БПЛА з ШІ
Військовослужбовець керує дроном. Фото: УНІАН

Повномасштабний напад Росії на Україну став причиною стрімкого розвитку бойових безпілотників. Особливо це стосується так званих FPV-дронів, за допомогою яких можна ефектно вражати як живу силу ворога, так і його техніку. Тим часом у Південній Кореї сталася справжня революція у дроновиробництві — там створили FPV-дрони зі штучним інтелектом (ШІ), які здатні працювати в рої. 

Про це пише видання Defense Express.

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Унікальність нових FPV-дронів з ШІ

Розробником нової технології для дронів, які синхронізовані зі штучним інтелектом, є компанія Nearthlab.

Вказується, що дрони Xaiden розроблялися для військових, які зайняті у розвідці. З такою технікою вони зможуть:

  • вести спостереження;
  • знищувати живу силу противника та легку неброньовану техніку.

Як це працює

Один рій складається з 10 дронів, разом з головним, яким керує людина. Іншими дев'ятьма дронами управлятиме ШІ, але вони також матимуть зв'язок з головним дроном, який віддаватиме їм команду атакувати. Відповідно, такий дрон не зупиниться, навіть якщо втратить зв'язок через дію РЕБ, адже коли отримає команду, то діятиме самостійно. 

Також, рій з 10 дронів Xaiden ще на землі складається в "стовпчик" та злітатимуть в небо після відповідної команди. Тобто, ймовірно, в повітрі може перебувати одразу 100 дронів

"Маючи великий боєзапас подібних дронів, всього один оператор зможе створити буферну зону де не буде виживати жоден ворожий піхотинець, і на стільки — наскільки вистачить дальності їх дії та боєзапасу", — йдеться у повідомленні. 

Раніше стало відомо, що німецькі вчені створили технологію, яка допоможе відмовитися від нафти в авіації. Завдяки цьому ЄС знизити залежність від викопного палива в хімічній промисловості. Дізнавайтесь також, чому російська ракета "Кинджал" вже не є однією з найпередовіших у світі. 

Південна Корея технології штучний інтелект дрони FPV-дрони
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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