10 роїв по 10 дронів — у Південній Кореї розробили унікальні БПЛА з ШІ

Рій дронів з ШІ — у Південній Кореї показали унікальну розробку
Повномасштабний напад Росії на Україну став причиною стрімкого розвитку бойових безпілотників. Особливо це стосується так званих FPV-дронів, за допомогою яких можна ефектно вражати як живу силу ворога, так і його техніку. Тим часом у Південній Кореї сталася справжня революція у дроновиробництві — там створили FPV-дрони зі штучним інтелектом (ШІ), які здатні працювати в рої.
Про це пише видання Defense Express.
Унікальність нових FPV-дронів з ШІ
Розробником нової технології для дронів, які синхронізовані зі штучним інтелектом, є компанія Nearthlab.
Вказується, що дрони Xaiden розроблялися для військових, які зайняті у розвідці. З такою технікою вони зможуть:
- вести спостереження;
- знищувати живу силу противника та легку неброньовану техніку.
Як це працює
Один рій складається з 10 дронів, разом з головним, яким керує людина. Іншими дев'ятьма дронами управлятиме ШІ, але вони також матимуть зв'язок з головним дроном, який віддаватиме їм команду атакувати. Відповідно, такий дрон не зупиниться, навіть якщо втратить зв'язок через дію РЕБ, адже коли отримає команду, то діятиме самостійно.
Також, рій з 10 дронів Xaiden ще на землі складається в "стовпчик" та злітатимуть в небо після відповідної команди. Тобто, ймовірно, в повітрі може перебувати одразу 100 дронів
"Маючи великий боєзапас подібних дронів, всього один оператор зможе створити буферну зону де не буде виживати жоден ворожий піхотинець, і на стільки — наскільки вистачить дальності їх дії та боєзапасу", — йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що німецькі вчені створили технологію, яка допоможе відмовитися від нафти в авіації. Завдяки цьому ЄС знизити залежність від викопного палива в хімічній промисловості. Дізнавайтесь також, чому російська ракета "Кинджал" вже не є однією з найпередовіших у світі.
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