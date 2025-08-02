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Главная Индустрии Рой дронов с ИИ — в Южной Корее показали уникальную разработку

Рой дронов с ИИ — в Южной Корее показали уникальную разработку

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 14:35
10 роев по 10 дронов — в Южной Корее разработали уникальные БПЛА с ИИ
Военнослужащий управляет дроном. Фото: УНИАН

Полномасштабное нападение России на Украину стало причиной стремительного развития боевых беспилотников. Особенно это касается так называемых FPV-дронов, с помощью которых можно эффектно поражать как живую силу врага, так и его технику. Тем временем в Южной Корее произошла настоящая революция в дронопроизводстве — там создали FPV-дроны с искусственным интеллектом (ИИ), которые способны работать в рое.

Об этом пишет издание Defense Express.

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Уникальность новых FPV-дронов с ИИ

Разработчиком новой технологии для дронов, которые синхронизированы с искусственным интеллектом, является компания Nearthlab.

Указывается, что дроны Xaiden разрабатывались для военных, которые заняты в разведке. С такой техникой они смогут:

  • вести наблюдение;
  • уничтожать живую силу противника и легкую небронированную технику.

Как это работает

Один рой состоит из 10 дронов, вместе с главным, которым управляет человек. Другими девятью дронами будет управлять ИИ, но они также будут иметь связь с главным дроном, который будет отдавать им команду на атаку. Соответственно, такой дрон не остановится, даже если потеряет связь из-за действия РЭБ, ведь когда получит команду, то будет действовать самостоятельно.

Также, рой из 10 дронов Xaiden еще на земле складывается в "столбик" и взлетает в небо после соответствующей команды. То есть, вероятно, в воздухе может находиться сразу 100 дронов

"Имея большой боезапас подобных дронов, всего один оператор сможет создать буферную зону, где не будет выживать ни один вражеский пехотинец, и на столько — насколько хватит дальности их действия и боезапаса", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что немецкие ученые создали технологию, которая поможет отказаться от нефти в авиации. Благодаря этому ЕС снизить зависимость от ископаемого топлива в химической промышленности. Узнавайте также, почему российская ракета "Кинжал" уже не является одной из самых передовых в мире.

Южная Корея технологии искусственный интеллект дроны FPV-дроны
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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