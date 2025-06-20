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Главная Индустрии Иран перекроет Ормузский пролив — что будет с ценами на нефть

Иран перекроет Ормузский пролив — что будет с ценами на нефть

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Дата публикации 20 июня 2025 13:10
Ормузский пролив — как его перекрытие повлияет на цены на нефть
Нефтедобывающая платформа. Фото: Pixabay
Ключові моменти Иран в мировом контексте: влияние и границы Базовый сценарий: без атак, но с нервами Перекрытие пролива: нефтяной шок Российский выигрыш на крови Спрос падает: почему нефтяные цены не летят вверх

Ормузский пролив — это узкий морской путь между Персидским заливом и Аравийским морем, через который проходит до 30% мирового экспорта нефти. Этот стратегический маршрут является артерией для глобальной экономики и любое его блокирование способно мгновенно дестабилизировать энергетический рынок.

В условиях нового витка напряжения на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранским военным объектам, мир внимательно следит за реакцией Тегерана. И главный вопрос: рискнет ли Иран перекрыть Ормузский пролив, отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко YouTube-каналу "РБК-Украина".

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"Если будет атака на Ормузский пролив, то он будет перекрыт... тогда цены могут вырасти до 90-100 долларов на некоторое время", — говорит он.

Базовый сценарий: без атак, но с нервами

На момент 19 июня фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 77,6 доллара за баррель, что на 3 доллара больше, чем неделей ранее. Скачок произошел после ударов Израиля, но еще без активного участия Ирана в блокировании танкерного маршрута.

"Если не будет массированной атаки на суда в Ормузском проливе, и конфликт будет продолжаться в формате средней интенсивности — как сейчас, — тогда цена может удерживаться на уровне 75-80 долларов плюс-минус несколько процентов", — объясняет Омельченко.

Этот сценарий пока выглядит наиболее вероятным. В нем заложено предположение, что Иран воздержится от перекрытия морского пути, чтобы не навредить себе.

Перекрытие пролива: нефтяной шок

Если же Иран все же пойдет на радикальный шаг и временно заблокирует проход танкеров через Ормуз, последствия для рынка будут мгновенными:

  • цены на нефть могут взлететь до 90-100 долларов за баррель;
  • рынки в Азии и Европе почувствуют дефицит уже через несколько дней;
  • усилится давление на инфляцию во многих странах.

"Это будет атака на самих себя. Потому что без экспорта нефти и без валютной выручки иранская экономика просто развалится, она не способна будет нормально функционировать", — отмечает Омельченко.

Иными словами, этот вариант возможен только в условиях отчаяния или крайней эскалации конфликта.

Российский выигрыш на крови

Рост цен на нефть — это не только риски, но и выгода для отдельных стран. Одним из бенефициаров энергетической нестабильности может стать Россия.

"Ее экономика зависит от цен на нефть на мировых рынках, Россия будет получать больше доходов", — отмечает Омельченко.

Во время, когда спрос на нефть в мире снижается (даже Китай демонстрирует замедление роста потребления), дополнительный драйвер цены — это подарок для бюджета Кремля. Тем более в условиях санкционной изоляции.

Спрос падает: почему нефтяные цены не летят вверх

Интересно, что даже на фоне военных угроз и геополитического напряжения рынок остается сдержанным. Причина — низкий глобальный спрос.

По словам Омельченко, если конфликт не углубится, а ситуация стабилизируется в пределах нескольких недель, цена Brent может вернуться в коридор 60-65 долларов за баррель.

Это объясняется:

  • избытком запасов у крупных потребителей;
  • ростом альтернативной энергетики;
  • экономической нестабильностью в ведущих государствах.

Иран в мировом контексте: влияние и границы

Согласно данным ОПЕК и Международного энергетического агентства, в 2024 году Иран добывал в среднем 3,3 млн баррелей в сутки, что составляет лишь 3,1% от общего мирового объема в 103,5 млн баррелей. Это означает, что Иран не является критически важным поставщиком, однако его географическое расположение и контроль над стратегическим маршрутом делают его чрезвычайно влиятельным.

В случае войны речь идет не только об объемах экспорта, а о риске физического блокирования ключевого транспортного узла, подчеркивает эксперт.

Как сообщалось, в мире существует примерно сотня различных видов нефти, причем каждое месторождение может давать уникальный сорт. Эти разновидности отличаются своими свойствами, а их ценность напрямую зависит от качества.

Также мы рассказывали, что на протяжении последнего века нефть была ключевым двигателем мировой экономики. Ее залежи не только определяют благосостояние стран, но и существенно влияют на геополитику. Крупнейшие нефтяные запасы сосредоточены в немногих регионах, от Ближнего Востока до Латинской Америки.

Иран Израиль нефть цены восток
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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