Инновационная технология заменит кондиционеры — как это возможно

Дата публикации 12 ноября 2025 06:20
обновлено: 23:29
Новая технология охлаждения домов — как работает изобретенная учеными система
Дом с кондиционерами. Фото: Unsplash

Летом у многих из нас возникает желание установить кондиционер в своей квартире, чтобы спасаться от жары. Однако, чтобы охладить воздух в помещении — нужно много энергии. Поэтому вопрос экономии энергии и снижения затрат имеет большое значение.

Тем временем исследователям из Сиднейского университета совместно со стартапом Dewpoint Innovations удалось создать инновационное нанопокрытие, которое одновременно охлаждает здания и конденсирует воду из воздуха, не используя для этого энергию.

Нанопокрытие с уникальными функциями

Материал имеет сходство с обычной краской: его изготовили из пористого полимера, который обладает высокой способностью отражать солнечный свет благодаря своей структуре, а не пигментам, говорится в журнале Advanced Functional Materials. Это повышает долговечность и устраняет негативное влияние на окружающую среду, свойственное традиционным материалам. А еще изобретение получило уникальные функции:

  • отражает до 97% солнечного света;
  • излучает тепло обратно в атмосферу;
  • удерживает поверхность на 6 градусов холоднее окружающего воздуха, даже под прямыми лучами солнца.

Так появляются благоприятные условия для образования росы — водяной пар из атмосферы конденсируется на прохладной поверхности, образуя капли, которые можно собирать. То есть, изобретение ученых предоставляет дешевый и постоянный источник пресной воды — это очень важно в условиях глобального потепления.

Как охлаждаются дома

Нанопокрытие испытывали полгода на крыше Сиднейского нанонаучного центра. Там система собирала влагу более трети года, даже когда не выпадали дожди. Если условия были оптимальными, то на одном квадратном метре собиралось до 390 мл воды ежедневно — этого достаточно, чтобы покрытие площадью 12 м² обеспечивало суточную потребность человека в питьевой воде.

Как пояснил профессор Пауло Нето из Наноинститута Сиднейского университета, с этой технологией можно создавать устойчивые, недорогие и децентрализованные источники воды. Также нанопокрытие может существенно снизить потребление энергии на кондиционирование воздуха.

Как ожидается, изобретенная технология будет доступной для массового использования: уже создается краска, которую можно наносить обычным валиком или распылителем.

Ранее сообщалось, что шведские, американские и китайские ученые изобрели революционное покрытие, которое способно снизить температуру крыш зданий. К тому же изобретение экономит 15,8 тысячи киловатт электроэнергии ежегодно. Также мы рассказывали о нанотрубках, созданных из поваренной соли. Изобретение может изменить будущее мировой электроники.

