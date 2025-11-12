Нова технологія охолодження будинків — як працює винайдена вченими система

Будинок з кондиціонерами. Фото: Unsplash

Влітку у багатьох із нас виникає бажання встановити кондиціонер у своїй квартирі, щоб рятуватися від спеки. Однак, щоб охолодити повітря у приміщенні — потрібно багато енергії. Тож питання економії енергії та зниження витрат має велике значення.

Тим часом дослідникам із Сіднейського університету спільно зі стартапом Dewpoint Innovations вдалося створити інноваційне нанопокриття, яке одночасно охолоджує будівлі та конденсує воду з повітря, не використовуючи для цього енергію.

Нанопокриття з унікальними функціями

Матеріал має схожість зі звичайною фарбою: його виготовили з пористого полімеру, який має високу здатність відбивати сонячне світло завдяки своїй структурі, а не пігментам, йдеться у журналі Advanced Functional Materials. Це підвищує довговічність і усуває негативний вплив на довкілля, властивий традиційним матеріалам. А ще винахід отримав унікальні функції:

відбиває до 97% сонячного світла;

випромінює тепло назад в атмосферу;

утримує поверхню на 6 градусів холоднішою за навколишнє повітря, навіть під прямими променями сонця.

Так з’являються сприятливі умови для утворення роси — водяна пара з атмосфери конденсується на прохолодній поверхні, утворюючи краплі, які можна збирати. Тобто, винахід вчених надає дешеве й стале джерело прісної води — це дуже важливо в умовах глобального потепління.

Як охолоджуються будинки

Нанопокриття випробовували пів року на даху Сіднейського нанонаукового центру. Там система збирала вологу понад третину року, навіть коли не випадали дощі. Якщо умови були оптимальними, то на одному квадратному метрі збиралося до 390 мл води щодня — цього достатньо, щоб покриття площею 12 м² забезпечувало добову потребу людини у питній воді.

Як пояснив професор Пауло Нето з Наноінституту Сіднейського університету, з цією технологією можна створювати стійкі, недорогі та децентралізовані джерела води. Також нанопокриття може істотно знизити споживання енергії на кондиціонування повітря.

Як очікується, винайдена технологія буде доступною для масового використання: вже створюється фарба, яку можна наносити звичайним валиком або розпилювачем.

Раніше повідомлялося, що шведські, американські та китайські вчені винайшли революційне покриття, яке здатне знизити температуру дахів будівель. До того ж винахід економить 15,8 тисячі кіловатів електроенергії щороку. Також ми розповідали про нанотрубки, створені із кухонної солі. Винахід може змінити майбутнє світової електроніки.