Ядерное сырье — какими будут цены на уран в 2025-2026 годах

Ядерное сырье — какими будут цены на уран в 2025-2026 годах

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:15
Возвращение ядерной эры — что будет происходить с ценами на уран в 2025-2026 годах
Урановая руда. Фото: Geogroup

Рынок урана претерпел значительную волатильность в течение 2024 года. Цены восстановились с минимумов начала года примерно в 63 доллара за фунт до примерно 75 долларов за фунт по состоянию на август 2025 года.

О том, какими будут цены на уран в ближайшем будущем, говорится на портале Discovery Alert.

Читайте также:

Почему цены на уран начали расти

Восстановление цен на уран, по мнению аналитиков, отражает восстановление рынка после существенной коррекции, в результате которой акции урановых компаний упали более чем на 50% с недавних максимумов, вернув оценки к уровням, которых не наблюдалось несколько лет.

Несколько ключевых факторов способствовали этому восстановлению, что вызвало оптимизм среди участников рынка. Перебои с поставками от основных производителей создали напряженность рынка, тогда как возобновленная политическая поддержка ядерной энергетики в крупных экономиках укрепила доверие.

Траектория восстановления рынка началась во втором квартале 2025 года, когда цены на уран подскочили с мартовских минимумов до диапазона 70-71 доллар до начала июня. Хотя спотовые цены демонстрировали признаки волатильности рынка, долгосрочные контрактные цены оставались чрезвычайно стабильными около 80 долларов за фунт в течение первой половины 2025 года, что демонстрирует дисциплину производителей и уверенность в фундаментальных показателях рынка.

Чего ожидать от цен на уран дальше

Отраслевые аналитики достигли консенсуса относительно оптимистичных перспектив урана на 2025-2026 годы, хотя конкретные целевые цены различаются в различных исследовательских учреждениях. Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что цена на уран достигнет примерно 135 долларов за фунт к 2026 году, что обусловлено ростом спроса со стороны строительства ядерных реакторов и ограниченной доступностью поставок.

Более консервативные оценки все еще предусматривают восстановление цен до диапазона 90-100 долларов США к середине 2025 года, с потенциалом для дополнительного роста, если объемы контрактов на коммунальные услуги ускорятся сверх текущих ожиданий.

Согласно рыночным данным, Bank of America прогнозирует, что цены на уран достигнут 90-100 долларов за фунт в 2025 году, а к 2026 году потенциально вырастут примерно до 135 долларов за фунт, ссылаясь на строительство реакторов и ограничения поставок как ключевые факторы.

Аналогично, Carbon Credits прогнозирует цены в диапазоне 90-100 долларов на 2025 год, указывая на структурный дефицит и сосредоточенность на климате как на благоприятные факторы.

Аналитик Ocean Wall Бен Файнголд прогнозирует цены на уровне 95-100 долларов за фунт в 2025 году, потенциально превышая 100 долларов за фунт в 2026 году, учитывая ограничения спроса и предложения в технологическом секторе.
BMO Capital Markets выделяет годовой рост спроса на 2,9% до 2035 года, тогда как Trading Economics предлагает более консервативный 12-месячный прогноз на уровне 75,75 доллара за фунт.

Ранее мы писали, что Китай добыл первый баррель природного урана в рамках своего крупнейшего отечественного проекта, который получил название "Национальный уран № 1".

Также узнавайте, как добывают радиоактивный уран в Украине.

биржа цены добыча акции Уран
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
