Повернення ядерної ери — що відбуватиметься з цінами на уран у 2025-2026 роках

Уранова руда. Фото: Geogroup

Ринок урану зазнав значної волатильності протягом 2024 року. Ціни відновилися з мінімумів початку року приблизно в 63 долари за фунт до приблизно 75 доларів за фунт станом на серпень 2025 року.

Про те, якими будуть ціни на уран у найближчому майбутньому, йдеться на порталі Discovery Alert.

Чому ціни на уран почали зростати

Відновлення цін на уран, на думку аналітиків, відображає відновлення ринку після суттєвої корекції, в результаті якої акції уранових компаній впали більш ніж на 50% з нещодавніх максимумів, повернувши оцінки до рівнів, яких не спостерігалося кілька років.

Кілька ключових факторів сприяли цьому відновленню, що викликало оптимізм серед учасників ринку. Перебої з постачанням від основних виробників створили напруженість ринку, тоді як поновлена ​​політична підтримка ядерної енергетики у великих економіках зміцнила довіру.

Траєкторія відновлення ринку розпочалася у другому кварталі 2025 року, коли ціни на уран підскочили з березневих мінімумів до діапазону 70-71 долар до початку червня. Хоча спотові ціни демонстрували ознаки волатильності ринку, довгострокові контрактні ціни залишалися надзвичайно стабільними близько 80 доларів за фунт протягом першої половини 2025 року, що демонструє дисципліну виробників та впевненість у фундаментальних показниках ринку.

Чого очікувати від цін на уран далі

Галузеві аналітики досягли консенсусу щодо оптимістичних перспектив урану на 2025-2026 роки, хоча конкретні цільові ціни різняться в різних дослідницьких установах. Найбільш оптимістичні прогнози передбачають, що ціна на уран досягне приблизно 135 доларів за фунт до 2026 року, що зумовлено зростанням попиту з боку будівництва ядерних реакторів та обмеженою доступністю постачання.

Більш консервативні оцінки все ще передбачають відновлення цін до діапазону 90-100 доларів США до середини 2025 року, з потенціалом для додаткового зростання, якщо обсяги контрактів на комунальні послуги прискоряться понад поточні очікування.

Згідно з ринковими даними, Bank of America прогнозує, що ціни на уран досягнуть 90-100 доларів за фунт у 2025 році, а до 2026 року потенційно зростуть приблизно до 135 доларів за фунт, посилаючись на будівництво реакторів та обмеження постачання як ключові чинники.

Аналогічно Carbon Credits прогнозує ціни в діапазоні 90-100 доларів на 2025 рік, вказуючи на структурний дефіцит та зосередженість на кліматі як на сприятливі фактори.

Аналітик Ocean Wall Бен Файнголд прогнозує ціни на рівні 95-100 доларів за фунт у 2025 році, потенційно перевищуючи 100 доларів за фунт у 2026 році, враховуючи обмеження попиту та пропозиції в технологічному секторі.

BMO Capital Markets виділяє річне зростання попиту на 2,9% до 2035 року, тоді як Trading Economics пропонує більш консервативний 12-місячний прогноз на рівні 75,75 долара за фунт.

