Криворожский железорудный бассейн в Украине — как и когда начали добывать железную руду

Техника на горнорудном бассейне. Фото: УНИАН

В мире давно известно, что Украина - это аграрное государство. При этом в нашей стране есть много различных полезных ископаемых, например - железная руда, которую добывают на территории крупнейшего горнодобывающего района.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Главный горнодобывающий район в Украине — где находится

Главным горнодобывающим районом в Украине является Криворожский железорудный бассейн (Кривбасс), который расположен на территории Днепропетровской области. Это полоса железистых пород, ширина которых составляет от 2 км до 7 км, простирающихся с юга на север более чем на 100 км вдоль рек Ингулец, Саксагань и Желтая.

Как отмечается на сайте Современной энциклопедии Украины, широкое распространение пород джеспилитовой формации обусловливает наличие в нем промышленных месторождений железных руд, которые представлены богатыми рудами и рудами, требующими обогащения (железистые кварциты).

Рудные залежи группируются в 25 месторождений. Разработка, как правило, происходит открытым способом (80 % от общей добычи руды) и подземным способами. Глубина распространения богатых железных руд в Кривбассе — это более 3,5 км, а глубина добычи достигает 850-1 300 м.

Добыча железной руды в Кривбассе — как все начиналось

По словам экономико-географа Ивана Савчука, о железной руде в Кривбассе узнали еще в конце ХVIII века, однако полноценная разработка месторождений началась только 100 лет спустя.

Все потому, что панские металлургические предприятия на Полесье, которые были основной металлургической базой Украины до промышленного переворота, из местной болотной руды изготавливали сельскохозяйственные орудия для местных крестьян. Поэтому банально не существовало сильной потребности в большом количестве железной руды.

"До того, как проложили Екатеринославскую железную дорогу, руду возили на волах в Донбасс, где выплавляли стальной прокат. Ведь первый металлургический завод был в Лисичанске рядом с угольной шахтой. Но он работал именно на болотной железной руде, которая была господствующей в Российской империи, за исключением уральских заводов", — рассказывал ранее эксперт.

Но в 1881 году украинский исследователь-археолог Александр Поль показал в Париже кусок железной руды из Кривого Рога. Сначала его посчитали аферистом, поскольку количество железа в этом куске достигало 80%. Поэтому он организовал выезд инженеров-геологов в Украину, которые исследовали руду и убедились, что образец, привезенный в Париж, был настоящим.

Это стало одним из катализаторов для стремительного развития железорудной отрасли в Украине, которая в те времена находилась в составе Российской империи. Однако были и другие факторы, которые тоже сыграли ключевую роль в становлении Кривбасса как главного горнодобывающего региона нашей страны. Это:

проиграв Крымскую войну Российская империя взялась развивать железнодорожное сообщение, ведь до того руду перевозили на волах в Донбасс и уже там выплавляли стальной прокат;

иностранных капиталов, прежде всего французских, в Кривой Рог.

Напомним, что железную руду в Украине добывают не только на территории Кривбасса. Так, значительные залежи ископаемого были обнаружены еще как минимум в трех регионах. Узнавайте также о минерале, который стоит более 100 тыс. евро.